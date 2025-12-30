國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

記者郭運興／台北報導

中共昨起展開「正義使命-2025」圍台軍演，並於今（30日）早8時至傍晚6時進行實彈射擊。對此，國防部召開記者會說明，截至今天下午3點，偵獲到共機71架次，其中有35架次逾越中線，共艦13艘，其中11艘進入24海浬。另外，中共今早宣布編組海空軍兵力，在台灣南北兩端相關海域實施實兵演習，在9點到下午1點，國防部掌握到由中共福建平潭以及石獅向北部演習區第一區跟台南跟高雄第三區的位置，實施多管火箭射擊，總共資料統計27枚之多，今天過境飛航情報區受影響航班次是941架次。

針對「中共軍演概況」，國防部表示，共軍在我周邊海域從事針對性軍演，從昨天到下午4點，昨天早上7點半中共東部戰區聲稱在台灣周邊海空域實施對台軍演，接著海事局公告在今天早上8點到下午6點，一共開設7個演訓區域。

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／記者蘇靖宸攝）



國防部表示，昨天一共偵獲共機130架次，其中90架次逾越中線進入北部、中部、西南、東部空域，共艦的部分一共14艘，其中11艘進入24海浬，海警船一共有14艘，其中包含外離島，8艘進入24海浬，另外在西太平洋有兩棲攻擊艦，編隊大概是4艘。

國防部指出，今天早上7點，中共東部戰區宣布從今天早上8點到下午6點在以上海空域實施實彈射擊，接著宣布編組海空軍兵力，在台灣南北兩端相關海域實施實兵演習，在9點到下午1點，國防部所掌握到由中共福建平潭以及石獅向我們北部演習區第一區跟台南跟高雄第三區的位置，實施多管火箭射擊，總共資料統計27枚之多。

國防部指出，截至今天下午3點，所偵獲到共機71架次，其中有35架次逾越中線入北部、中部、西南空域，共艦的部分一共13艘，其中11艘進入24海浬，公務船一共有15艘，其中有11艘海警船、4艘公務船，其中8艘進入24海浬，另外在西太平洋那股兵力維持在那個位子。

國防部提到，掌握到今天共軍一共打了2波的多管火箭，一共27枚，藉這個機會跟大家報告，這次針對性軍演不僅僅是恫嚇台灣，另外嚴重影響航安，根據交通部民航局公布的資料，今天過境飛航情報區受影響班次是941架次，這個941架次可以看得到經過這些操演空域的國際航班，民航局必須要採取必要性的調整，此外還有在演習區內也有一定數量的商船跟漁船，這是國防部針對這兩天所做的報告。

▼國防部臨時記者會。（圖／記者周宸亘攝）