強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

▲115年事業廢（污）水定檢暨水污費申報開跑。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實水污染防治政策並強化水資源永續管理，台東縣環境保護局提醒，115年度事業廢（污）水定期檢測暨水污染防治費申報作業，將自115年1月1日起正式展開。環保局呼籲，轄內水污染列管事業及污水下水道系統，務必依規定期限完成相關申報，以免因逾期或資料不全影響自身權益。

環保局說明，事業廢（污）水定期檢測申報期限至115年1月31日止，水污染防治費申報期限則至2月2日止。相關事業單位應依規定彙整檢測資料並完成線上申報，確保排放行為符合法規要求，共同維護縣內河川與水域環境品質。

台東縣政府表示，推動事業廢（污）水管理制度與水污染防治費機制，是實踐「污染者付費」原則的重要措施。透過制度化管理與定期申報，可促使事業單位持續精進污染防治設施操作與管理效能，進一步提升整體水環境品質。縣府也肯定多數業者長期依法申報、守法排放，展現企業對環境保護的責任與承擔，未來將持續透過宣導與行政協助，陪伴事業單位朝向永續經營目標邁進。

環保局指出，為協助業者順利完成申報，已提供完整申報指引與諮詢管道，並提醒事業單位可提前準備相關資料，避免集中於申報截止日前作業，降低系統壅塞或資料疏漏風險。相關操作說明可至「環境保護許可管理資訊系統」（EMS）下載查詢。

此外，凡有廢水排放之事業，除完成定期檢測申報外，仍須另至「事業及污水下水道系統水污染防治費申報暨查詢系統」填報並完成繳納作業。環保局提醒，未依期限繳納者，將依水污染防治法相關規定加計利息，並可處新台幣6,000元以上、30萬元以下罰鍰，且仍須補辦申報。

環保局強調，水資源是台東最珍貴的自然資產，唯有政府與事業單位攜手合作、依法申報並落實管理，才能有效降低污染風險，守護乾淨、安全的水環境，為下一代留下永續宜居的家園。