提完離職狂被老闆罵！她嘆「誰說不做最大」　網教1招反擊：賺一筆

▲原PO提離職後，常被老闆罵。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都說，要離職的人最大，但就有一名網友表示，自從她提完離職，便頻頻被老闆找麻煩，好像只要身上有壓力，就要找她出氣，到底是誰說不做的人最大？貼文曝光後，不少網友都直呼，「都要離職了，還不罵回去就是你的問題了」、「錄音啊，直接告他，等著拿和解金」。

提完離職 網友被老闆找麻煩

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「是誰說不做最大」為標題發文，提到自從她提離職，在離開公司前的這段時間，老闆便常常故意找她麻煩，就算只是很小的事情，也會無緣無故大罵她，讓她很無奈。

原PO也說，老闆感覺是因為身上有什麼壓力，所以才會想找員工出氣，現在剛好對方看她不開心，就找她麻煩。不過她也透露，老闆其實也會罵其他同事。

一票網友建議錄音蒐證

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「你直接手機拿到起來錄影啊！怕啥？ 他會扣你薪水嗎」、「當然是不做最大，被罵的時候記得開錄音功能。順便賺一筆年終獎金」、「罵回去啊，當什麼軟包子」、「年終在眼前了，還不趕快蒐證起來」。也有網友回應，「往好的方面想，看清老闆的個性，恭喜你」、「壓力大的地方就快逃，遠離讓你內耗的環境你會更輕鬆」。