外派到美國！台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

文組出身也能在台積電發光發熱。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

年關將近，不少求職者開始煩惱未來出路，一名網友發問：「讀文組的，到底有沒有機會進台積電？」更直言聽說設備職缺也能錄取，「是真的假的啊？」沒想到貼文一出，立刻掀起網友討論，「文組有些高層反而比讀理組的更賺」、「我文組朋友去當台積電人資，還外派美國」。

一名網友在Threads好奇發問，讀文組畢業的人，到底有沒有門路可去台積電上班呢？同時他聽聞設備職缺有機會進去，「是真的假的？」

台積電5類職缺「文組天花板」

底下網友，「有規模的公司一定會有人資、會計、法務、總務、採購等部門，這些都是文組的天下」、「文組有些高層反而比讀理組的更賺」、「我朋友唸外交所，畢業沒多久後來就去台積電當採購，做了5-6年了」、「我文組朋友去當台積電人資，還外派美國」、「我爸政大公行當過台積電工程師，後來離職了」、「台積電幼稚園應徵老師」、「有朋友在裡面做HR，過得還不錯」。

還有人直呼，「財務、法務、人資都有很多所謂文組人，之前他們還有在找做國際政治的博士，更是文組中的文組。以上這些薪水甚至比工程師還高的都大有人在。當然，就『人數』來說絕對還是理組的人數比較多，但話又說回來，人數最多的可能是作業員，那個國高中畢業就可以做，跟什麼組也無關」。

文組精通語言是必備條件

實際查看台積電人才招募網站，12月就有釋出一般行政「T辦公室管理員」的職缺，精通商務英語溝通是基本條件，若擁有行政管理、工商管理或相關領域背景會優先錄取，以及要熟悉Word、Excel、Outlook、PowerPoint。

日前台積電也誠徵「技術員／工程技術員（語言專才）」，該職缺不限科系，僅需高中職以上畢業，且德文檢定B1或英文多益檢定660分以上。雖然日班薪水僅3萬2000元，夜班月薪4萬3000元，受訓兩年有機會外派到國外工作，但另外享有分紅獎金，會依表現發放外語翻譯訓練獎金，平均年薪可達75萬元以上。