iPhone 11在中國大陸銷售強強滾！2個月賣出1000萬支　較去年同期增加6%

▲蘋果iPhone 11今年9、10兩月，在中國的出貨量達1000萬支 。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

根據彭博報導指出，蘋果iPhone於9、10月份，在中國大陸的出貨量達1000萬支，而且根據中國大陸科技部旗下部門統計顯示，與去年相比，iPhone同期出貨增加6%。

彭博根據中國大陸政府統計的智慧手機、Android手機整體出貨資料，反推蘋果於9、10兩月份，在中國大陸出貨高達1000萬支iPhone 11，相較於去年的iPhone X強勁許多。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾表示，新的定價、多種月付選項，以及以舊換新政策，推動了iPhone在中國大陸市場的銷量增加。

市場研究機構Canalys分析師彭尼可（Nicole Peng）表示：「iPhone 11價格相較於上一代機款較親民，因此中國大陸消費者對於此系列新機的接受度似乎更高。」

中國大陸是iPhone 11第二大市場，重要性僅次於美國，但近期iPhone在中國大陸市場面臨國內大廠華為、小米的低價競爭，陷入銷售低潮，全球整體銷量也逐年下滑。如今，新機iPhone 11採降價策略，在中國大陸銷售首戰傳出捷報，但未來仍將面對強勁的中國大陸本地品牌競爭，整體趨勢仍有待觀察。

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