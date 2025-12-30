　
為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

▲▼愛情,男女,溝通,吸引力,分手,科學,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲掌握戀愛心理學，關鍵不在於完美的顏值，而是懂得營造氛圍感與給予對方足夠的安全感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

你有過「為什麼總是捉摸不透那個人」的煩惱嗎？或是曾對「陷入熱戀時，大腦究竟發生了什麼事」感到好奇？日本網站《Trill》文章中提到，最新研究透過科學視角揭開了愛情背後的運作機制，並整理出「2025年版戀愛心理學排行榜」。這份榜單列出了影響感情關係的5大關鍵發現，帶領讀者一窺那些連你自己都沒察覺到的「戀愛規則」，一起來看看有哪些吧！

第5名：外表不是唯一！提升「異性吸引力」的關鍵曝光

▲▼愛情,男女,溝通,吸引力,分手,科學,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

奧地利因斯布魯克大學的研究團隊，針對「外貌以外的要素」如何影響魅力進行了實驗。研究人員收集了受試者的「臉部照片」、「錄音檔」、「無聲影片（純動作）」、「有聲影片」及「體味樣本」，並請受測者進行評分。

結果顯示，得分最高的是「聲像並茂的有聲影片」。當表情、語調與肢體動作完整呈現時，比單純的平面照片或聲音更能展現一個人的個性與生命力，魅力評價也隨之提升。相較之下，照片、純聲音或無聲影片的評價僅屬中等；而體味樣本的平均評分最低，雖然氣味確實會影響判斷，但效果不如動態影像顯著。

這項研究打破了「顏值決定一切」的刻板印象。我們之所以被某人吸引，是來自視覺、聽覺等多重感官的綜合訊號。這意味著，除了打理外表，找到自信的說話方式與自然的肢體語言，營造出整體的「氛圍感」，才是左右戀愛勝負的關鍵。

第4名：戀情結束有跡可循？「分手預兆」兩年前就已出現

▲▼愛情,男女,溝通,吸引力,分手,科學,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

研究指出，戀愛滿意度的變化並非看「交往了多久」，而是看「距離分手還剩多久」。此研究應用了老年心理學中「臨終衰退（Terminal Decline）」的概念，意指長者的幸福感會在去世前幾年急劇下降，並將其套用於戀愛關係的終結。

透過分析數據，研究發現會走向分手的伴侶通常呈現以下兩階段的下坡模式：

前終結期：在分手前約2年，關係滿意度就開始緩慢下滑。

終結期：在分手前約2個月，滿意度呈現斷崖式急墜。

有趣的是，提分手的一方（發起者）與被分手的一方（接收者），心態轉變的時間點存在巨大落差。發起者早在1年前就開始感到不滿；而接收者的滿意度通常能維持到分手前夕才突然崩盤，且受創幅度往往比發起者更劇烈。研究者強調，在「前終結期」及早正視違和感，是修復關係的最後機會。

第3名：「容易出軌的人」有哪些共通點？

▲▼愛情,男女,溝通,吸引力,分手,科學,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

一項針對年輕人的研究探討了「預期自己未來出軌可能性」的傾向。結果發現，與出軌意圖關聯最強的因素是「過去是否有過出軌經驗」。一旦跨越了那道防線，心理上的定位就會從「不可為」轉變為「視情況而定」，再次犯錯的門檻也隨之降低。

其次是「曾目睹父母外遇」。青少年時期發現家庭內的背叛，容易讓人建立「人與人之間就是會互相背叛」的認知，形成行為上的「世代傳遞」。不過，研究也證實，若目前的關係中情緒連結緊密且性生活滿意度高，出軌的意圖就會大幅降低。

第2名：脫單的性格特質？男女大不同！

▲▼愛情,男女,溝通,吸引力,分手,科學,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

瑞典烏默奧大學研究了性格特質與「是否有穩定對象」的關聯。研究發現，在「外向性」、「親和性」與「神經質（情緒穩定性）」指標中，男女呈現截然不同的結果：

男性：「外向性」越高越容易脫單，因為自信與主動符合社會對男性的期待。此外，「情緒穩定」的男性也較受歡迎；反之，「親和性（人太好）」太高的男性反而較難找到對象，容易被視為「沒主見」。

女性：「外向性」與是否有對象無顯著關係。最特別的是，「神經質」較高的女性反而更容易有對象；這可能與女性被期待「善於分享情緒」與「感性」的刻板印象有關。而在親和性方面，懂得避開衝突、維持和諧的女性，在維繫關係上較具優勢。

第1名：為了感情好，這「兩件事」絕對不要對另一半說

▲▼愛情,男女,溝通,吸引力,分手,科學,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

美國心理學家馬克·特拉弗斯博士指出，為了關係長久，有兩件事建議「忍住不說」：

關於身材或體態的負面評論： 像是「你是不是變胖了？」或「你氣色看起來很差」這類話，即便出於關心，對方也容易解讀為「缺點被挑剔」，進而重傷自尊並產生長期焦慮。

非建設性的批評或不請自來的建議： 例如「你每次都這樣」、「你又來了」。說者可能覺得自己在指正，但聽者只會感受到攻擊。這種充滿指責與見外的話語，會嚴重破壞兩人的心理安全感。

特拉弗斯博士建議，開口前先自問：「我說這句話是真心想幫助他，還是只想證明我是對的？」如果只是為了宣洩不滿，最好把話吞回去。學會忍住沒必要的批評，給予對方足夠的安全感，才是讓感情長保穩定的簡單秘訣。

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

相關新聞

男人願意展示脆弱的3個真相　這份信任只留給「真命天女」

男人願意展示脆弱的3個真相　這份信任只留給「真命天女」

平時個性強勢、開朗的男性，若突然在妳面前流露出「其實我……」這種脆弱的一面或真心話，往往讓人措手不及，妳是否好奇這背後代表的含義？日本網站《TRILL》表示，事實上，男性主動示弱的行為被視為一種「唯獨對心儀對象」才會展現的特別信號，代表妳在他心中已經佔據了無可取代的分量。

8種「非單越界行為」秒惹怒另一半

8種「非單越界行為」秒惹怒另一半

愛情渣男星座排行Top3出爐！

愛情渣男星座排行Top3出爐！

發現男友手機還有前任照片？先別急著吵架　這7種心態可能跟你想的不一樣

發現男友手機還有前任照片？先別急著吵架　這7種心態可能跟你想的不一樣

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

