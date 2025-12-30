軍演影響金門航班大亂　立榮、華信加班機疏運候補旅客

▲金門航空站湧入大批候補旅客。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

因大陸軍事演習，金門空域於今（30）日受管制影響，造成金門往返臺灣本島多個航班大幅異動。各航空公司今日18時以前原訂起飛之金門航班全數取消，停機坪上沒有任何飛機，但下午金門機場內湧入的候補旅客人數已接近200人在現場等待。

為紓解滯留人潮，立榮航空緊急於晚間加開多架加班機疏運旅客。其中，金門往臺中加開B7-9362班次，於20時起飛；金門往臺北則增開B7-9382班次20時25分起飛，以及B7-9386班次20時55分起飛，機型皆為ATR 72-600（AT7），並自下午3時起依序叫號並於現場開票。

此外，華信航空亦配合加開臺北—金門往返航班，分別為AE2063班次，19時15分自臺北起飛、20時35分抵達金門，以及AE2064班次，21時15分自金門起飛、22時25分抵達臺北，以增加運能、加速疏運。

金門航空站也公告，因今日現場候補旅客眾多，旅客於機台登記之候補序號將沿用至明（31）日。使用線上候補系統者，須於今晚23時前透過電子郵件或候補查詢網頁完成「沿用回報」，逾期未回報者將視同放棄候補資格。航空站也提醒旅客隨時留意航班最新資訊，以免影響行程。