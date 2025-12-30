台南「這些傳奇NPC」無數人遇過！　最多人點名他：以前會怕

▲台南10大特色傳奇人物。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

記者周亭瑋／綜合報導

臉書粉專「台南式 Tainan Style」近日發文，整理出台南10大特色傳奇人物，詢問廣大在地人，是否曾遇過他們。PO文曝光後引起熱烈回響，其中「要錢阿伯」因數十年如一日的樣貌，與超長出沒紀錄，被網友封為台南傳奇代表之首。

府城傳奇NPC 勾勒台南獨特街景

．要錢阿伯：數十年來如一日，被形容疑似擁有獨特保養秘方。

．忍者/藍波：夏天扮成藍波、冬天扮成忍者，騎著單車穿梭府城。

．Keroro軍曹：常出沒於各大活動現場，成為群眾焦點。

．廟會裝備哥：身穿全副武裝的軍裝出沒於各大廟會活動。

．成大東方翔：台南經典傳奇人物，被視為長青樹代表，至今仍持續舞動中。

．欠神明錢車輛：曾讓許多人搶不到車位，但近年已不再出現。

．台南撒錢哥：曾有在路上曝曬600萬鈔票及在超市撒錢的紀錄。

．敞篷貴賓狗狗車：開著敞篷車載著貴賓狗與貓咪，頻繁出沒於各類活動。

．歐吼哥：常在廟會出沒，發出標誌性的「歐吼」聲響。

．小東路書法家：自稱中國史上寫得最漂亮的書法家，近年已消聲匿跡。

▲有網友近日還遇到要錢阿伯。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

「要錢阿伯」凍齡三十年 網驚：台南最強傳奇

在留言區中，「要錢阿伯」成為討論度最高的人物。多位中年網友表示，學生時期，都會在火車站周邊或北門路補習街遇到阿伯，「要錢阿伯太謎樣了，我大一就看過，到現在25年過去，上次出差回台南還看見他，比F4回歸還要經典」、「要錢阿伯從我高中要到現在，我都已經是40歲的大叔了，而且我高中時他就長現在這樣，真不知道該說他都沒老，還是先老起來放」、「要錢阿伯真的凍齡，學生時期常常在火車站附近遇到他」。

另外，不少人也感嘆，「要錢阿北真的太奇了！我現在看到他會想說，啊還活著啊...真是太好了」、「要錢阿伯真的是台南市傳奇人物代表，30年前第一次看到他會怕，現在看到他反而覺得親切」、「要錢阿伯應該見證了很多台南人，從青少年到青年，再到中年，如今到中老年」。

除了要錢阿伯，有人提到了台南公園附近的「馬路哥」，他會趁紅燈時站在斑馬線中間講笑話，綠燈一亮又自動跑回去；也有人懷念安定地區的已故名人「脫褲榮」，還有網友透露，前一天才在健康路看到「忍者」。