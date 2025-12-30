馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

▲馬來西亞包機首航台東。（圖／記者楊晨東翻攝）



記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府攜手華府旅遊集團與峇迪航空（Batik Air）推出的馬來西亞直飛台東五日遊包機專案，於30日近中午順利首航抵達台東機場，共有156名國際旅客來訪。此次包機行程除安排走訪台東自然景觀、品嚐在地美食外，亦特別結合「2026台東跨年晚會」，讓國際旅客在旅程中親身體驗大型音樂活動與城市氛圍，行程一推出即引發市場熱烈回響，機票及遊程迅速額滿。

台東縣長饒慶鈴表示，今年跨年晚會邀請張惠妹號召多組重量級藝人齊聚台東，展現台東深厚且獨具特色的音樂能量。縣府透過包機旅遊結合大型節慶活動，不僅讓國際旅客在欣賞自然風景之餘，更能深入感受台東的文化魅力與生活節奏，有效提升旅遊品質與活動參與度，同時帶動住宿、餐飲及相關產業發展。未來將持續拓展多元國際航線與觀光合作，深化「包機帶動觀光」策略，強化台東在國際市場的能見度與品牌形象。

承辦此次包機的華府旅遊集團董事長廖泳淀指出，將台東年度大型演唱會納入遊程規劃後，成功吸引馬來西亞市場高度關注，旅客報名踴躍、名額瞬間額滿，顯示旅遊結合音樂節慶具備高度市場潛力。未來也將延續既有合作經驗，透過包機實際運作，持續強化台東與國內外城市的旅遊連結。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，此次馬來西亞直飛台東包機除搭載156名國際旅客來台東旅遊，也同步提供台東鄉親直飛馬國的便利選擇，減少轉機與交通往返時間。今年縣府已促成越南、泰國、馬來西亞及澎湖、金門等共10架次包機航班，吸引近3,500名旅客造訪台東，創造逾新台幣5,000萬元觀光消費效益。未來將持續結合音樂節慶、自然體驗與多元文化活動，深化台東成為國內外旅客心中「享受旅行生活的最佳目的地」。