雲林台19遭撞雙屍身份曝！2遺體相距10米肢體破碎　至少2車肇逃

▲雲林警方封鎖現場蒐證，擴大調閱監視器追查至少2輛肇事車輛。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林台19線元長段今（30）日清晨5時46分發生奪命車禍，一名60多歲單車男與40多歲機車女雙雙倒臥車道，疑遭多部車輛輾壓，肢體破碎當場死亡。現場未見肇事車輛，兩人遺體相距約10公尺，單車噴飛30公尺，警方初判至少2車涉案，全力追查中。

警方與消防人員清晨5時46分接獲通報，趕抵台19線元長段北往南車道時，赫見道路宛如事故現場拼圖，一名腳踏車李姓男子（約60多歲）倒臥內線車道，全身遭輾壓，肢體破碎，一度難以辨識性別；另一名機車李姓女子（40多歲）則倒在中線車道，下半身嚴重變形，同樣當場死亡。

▲兩名騎士分別倒臥內線與中線車道，相距約10公尺，。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場可見1輛機車車頭毀損與1輛腳踏車扭曲變形，兩名死者遺體相距約10公尺，腳踏車則與男子位置相隔約30公尺，但現場卻未發現任何肇事車輛，形同「人走車空」確定為肇事逃逸。

據了解，單車李男獨居於鄰近鄉鎮，幾乎天天騎車到案發村莊，撿拾銅鐵等廢棄物，暫放在親友的空地；機車李女則是北部人嫁到元長鄉，與丈夫、婆婆同住，育有1子，家庭單純樸實。她每天清晨5點多騎車前往北港上班，案發地距住家僅約10分鐘車程，卻在途中遭遇死劫。

▲李男所騎乘腳踏車，車體扭曲變形。（圖／記者游瓊華翻攝）。

依現場散落物、遺體位置與輾壓痕跡研判，警方初步推測至少有2輛以上車輛涉案，已擴大調閱周邊監視器影像，並呼籲清晨5時至6時間行經台19線元長段的用路人，或目擊事故經過的民眾，主動與警方聯繫，協助釐清真相。

▲李女所騎乘機車，前方破碎毀損。（圖／記者游瓊華翻攝）