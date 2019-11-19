Apple Pay涉壟斷！德立法要求開放iPhone NFC晶片　蘋果憂危及用戶資安

▲蘋果發言人表示，若向其他行動支付服務供應商開放自家NFC晶片的使用權限，可能對用戶體驗造成影響。（圖／翻攝自Apple官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

德國國會上周通過一項反洗錢法修正案，將強迫蘋果向行動支付競爭對手開放iPhone中的NFC晶片，明年初生效。蘋果對此表示驚訝，並擔心此法案將損及用戶體驗，危及個人資料及財務資訊的安全性。

路透社報導，為使各家銀行或行動支付業者能有更多公平競爭的機會，德國聯邦議院上周三（13日）決議，要求於德國境內以「技術基礎架構服務」提供支付服務或營運電子貨幣業務的企業，需在合理範圍內，向競爭對手提供服務。雖然此提案並未特別指名蘋果，但據外媒解讀，此舉是為迫使蘋果開放競爭對手可使用NFC相關技術，突顯出德國對美國科技公司的監管要求日益嚴格。

對此蘋果發言人表示，若向其他行動支付服務供應商開放自家NFC晶片的使用權限，可能對用戶體驗造成影響。「我們對這項新政策感到驚訝，擔心法律草案可能對用戶體驗、個資保護及財務資訊的安全性造成損害。」

蘋果iPhone內建的NFC晶片一向受到該公司嚴密控制，一開始，蘋果是完全鎖定其NFC晶片，僅供Apple Pay使用，後來才開始開放其他第三方應用程式，但始終拒絕其他行動支付應用程式使用該晶片。這使Apple Pay能始終保有其競爭優勢，其他競爭對手僅能使用條碼或QR code等方式在iPhone上提供行動支付服務。

目前德國是唯一一個打破蘋果行動支付壟斷的國家，其他歐洲國家可能也有意效仿。日前歐盟反托拉斯事務的負責人維斯塔哲（Margrethe Vestager）曾表示考慮對Apple Pay進行調查，稱有投訴者表示，蘋果鎖定iOS設備中的NFC晶片使其僅能與Apple Pay配合使用，扼殺了其他支付服務參與競爭的機會。

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