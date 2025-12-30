變天！　今「雨最大」地區曝

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員賴欣國表示，今天、周三降雨以桃園以北、基隆北海岸、宜蘭為主，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨機率；周四強烈冷氣團南下，預估周五夜晚到周六清晨最冷，中部以北低溫普遍10度上下。

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



15縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晨至周三晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周三東北季風增強影響，降雨以桃園以北、基隆北海岸、宜蘭為主，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨機率，新竹、苗栗、花蓮、台東、恆春半島有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



賴欣國說，周四強烈冷氣團南下，屬於漸進式降溫，桃園以北到宜蘭降雨機率較高，基隆北海岸、大台北地區有局部大雨機率，新竹、苗栗、花蓮、台東、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星飄雨。

周五晚周六晨最凍

賴欣國表示，這波強烈冷氣團最冷時間是周五夜晚到周六清晨，預估中部以北低溫普遍10度上下，竹苗可能接近9度，南部12-13度，東半部13-14度。

賴欣國提到，周五水氣相對較多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，北部、宜蘭1500-2000公尺高山有機會下雪，中部、東部3000公尺高山有機會下雪；周六、周日水氣偏少，基隆北海岸、東半部有零星降雨。

賴欣國指出，這波強烈冷氣團影響到周日，白天減弱為冷氣團；下周一冷氣團影響，水氣稍多一些，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星短暫雨。