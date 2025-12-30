更強冷氣團濕→乾凍3天　專家估「2次最低溫點」探7℃：很有寒意

記者許力方／台北報導

新年迎接強冷空氣，天氣風險公司表示，今年最後2天東北季風增強、水氣增加，苗栗以北及宜蘭轉陰陣雨，尤其31日跨年當天降雨較明顯，預估1月1日起冷空氣再增強，分析師吳聖宇說，這波先濕後乾，會有2波低溫點，空曠地區下探7度，北部12度左右凍3天，約至少達強烈大陸冷氣團等級，是否寒流再觀察。

▲下一波變天等級達強烈大陸冷氣團 。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報，今天（30日）東北季風稍增強，北部白天高溫降至約20至21度，宜蘭約22度，中南部及花東仍有25至28度；降雨集中在基隆北海岸及大台北山區，有局部大雨可能。1月1日（周四）起強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫也下降，1月2日至4日清晨低溫，中部以北、宜蘭及金門9至12度，南部、花東及澎湖13至15度，馬祖8至9度。

▲未來一周先濕後乾，有2次溫度低點。（圖／翻攝天氣風險粉絲團）



吳聖宇分析，今、明（31日）兩天迎風面水氣較多，新竹以北、宜花都有短暫陣雨，元旦當天南下的冷空氣，應該可以確定至少會升級為強烈大陸冷氣團，也就是台北測站低溫12度，會不會達寒流可以再觀察。這波轉冷屬於先濕後乾型，輻射冷卻作用低溫值得注意。

吳聖宇預報逐日天氣：

●1月1日──入夜之後已經有較明顯的寒意，中北部、東北部都市低溫降到13至15度，空曠地區可能只有10至12度左右，南部、花東約15至17度。

●1月2日──乾冷空氣要進來了，全台大多轉為多雲到晴，高山地區不再出現冰霰或雪的機會，全天都感覺偏冷，夜晚到清晨是「第一次溫度低點」，相當有寒意──

中北部、東北部都市地區低溫10至12度；空曠地區會降到7至9度。

南部及花東都市地區12至14度；空曠地區降到10至12度。

●1月3日──冷空氣充分南下，整體空氣偏乾，雖然白天可見陽光，但溫度偏低，北部、東北部白天高溫仍只有13至15度，中部及花東地區高溫維持在16至19度，南部仍可到20度或以上。夜晚到清晨是「第二次溫度低點」，可能要注意輻射冷卻作用，有出現局部極低溫的機會──

中北部、東北部都市地區低溫10至12度；空曠地區7至9度。

南部及花東都市地區低溫12至14度，空曠地區10至12度。