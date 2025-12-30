　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不夠2元買奶茶！他幫付錢「阿嬤不喝了」下秒1舉動　結局炸淚

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲阿嬤差2元買奶茶，結局超催淚。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「生活雖然很破爛，但總會有一些細碎的溫暖！」一名男網友透露，在超商遇到一位阿嬤，因不夠2元而無法買奶茶，他立刻掏錢結帳。沒想到阿嬤竟把奶茶塞給他，並哽咽說道「我不是沒錢，只是想我老伴」，同時也看出原PO一臉心事重重，接著喊話「這世界上沒什麼事是過不去的」，一番話暖翻眾多人。

一名男網友在Dcard表示，最近因為專案壓力加上分手打擊，連續一周失眠到凌晨，某天深夜餓到下樓買茶葉蛋，卻在超商遇到一位拿著鋁箔包奶茶、手顫抖數零錢的阿嬤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，目測阿嬤的年紀約80歲左右，穿著很舊、起毛球的碎花背心，站在櫃台前數著一個一個銅板，儘管店員神情看起來神情疲憊，但仍靜靜看著阿嬤慢慢數著零錢，豈料最後阿嬤忽然一臉尷尬，並小聲說著 「肖年仔，不好意思，我還差兩塊錢，這罐我不買了。」

直擊這一幕的原PO突然心酸了一下，下秒直接掏出15元，並向店員說「我直接幫阿嬤付！」而阿嬤頓時愣了一下，不斷向原PO致謝，同時想把手上的零錢都塞還給他。

阿嬤思念老伴　原因超催淚

結完帳的原PO只想趕緊離開現場，此時阿嬤開口叫住他，接下來的劇情更是讓原PO永生難忘。阿嬤把奶茶塞到他手上，並紅著眼眶緩緩解釋，「肖年仔，這罐給你喝。阿嬤不是沒錢，是我的老伴以前每天這時候都會買一罐給我。他走了半年了，我今天突然好想他，想說來買一罐，結果出門太急忘了帶老花眼鏡，錢拿錯了。」

阿嬤輕輕拍撫著原PO肩膀，更正能量喊話「看你臉色這麼差，一定也很累吧？早點睡，這世界上沒什麼事是過不去的，真的。」語畢，只見阿嬤慢慢走到黑暗的巷子裡，看著對方漸漸消失的背影，讓原PO一秒噴淚，過去所有的壓力彷彿都在那一刻得到了釋放。

最後，原PO也心懷感謝直呼，「我以為今晚我是全台北最慘、最孤單的人，結果卻被一個同樣孤單的人慰藉了！」

網喊：就算是創作文也溫暖人心

故事曝光後，全場也淚崩留言「天啊，這是什麼浪漫的劇情，讓你凌晨還能感到溫暖，阿嬤愛阿公」、「這世界破破爛爛，總有人縫縫補補」、「這世界不愉快的事很多，但偶爾這樣的溫暖會讓人覺得還有努力的動力」、「世界因你們這樣的人而更溫暖」。

不過也有人質疑是創作文，「故事還行，創作感太重」、「如果是創作文也沒關係，溫暖了全世界的人，但如果不是創作文，希望你振作，一起努力迎接新生活」、「AI文」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

【跑比警報快！】貓咪睡一半地震直接彈飛！主人10秒後才驚逃

生活熱門新聞

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

台中人快看！現金補助5千買廚餘機

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

更多熱門

相關新聞

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

台中市環保局北屯清潔隊爆出集體貪汙案，9名清潔隊員私下替10多家業者收廢棄物，爽收282萬元，圖利業者81萬餘元。與該群清潔隊勾結的業者遍及多地，甚至出現連鎖的豪品鐵板燒店、統一超商，都稱是由環保局人員介紹，每月3500至最高11000元金額清運。

71歲女駕駛提前右轉　騎上台灣大道分隔島

71歲女駕駛提前右轉　騎上台灣大道分隔島

人妻超商抓偷拍狂！身分竟是台南警

人妻超商抓偷拍狂！身分竟是台南警

玩命關頭？飆車拖走ATM　超商全毀

玩命關頭？飆車拖走ATM　超商全毀

吸毒吸到腦袋壞掉　苗栗柴刀男隨機砍人

吸毒吸到腦袋壞掉　苗栗柴刀男隨機砍人

關鍵字：

阿嬤超商奶茶錢不夠老伴2元失戀

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面