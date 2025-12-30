不夠2元買奶茶！他幫付錢「阿嬤不喝了」下秒1舉動　結局炸淚

▲阿嬤差2元買奶茶，結局超催淚。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「生活雖然很破爛，但總會有一些細碎的溫暖！」一名男網友透露，在超商遇到一位阿嬤，因不夠2元而無法買奶茶，他立刻掏錢結帳。沒想到阿嬤竟把奶茶塞給他，並哽咽說道「我不是沒錢，只是想我老伴」，同時也看出原PO一臉心事重重，接著喊話「這世界上沒什麼事是過不去的」，一番話暖翻眾多人。

一名男網友在Dcard表示，最近因為專案壓力加上分手打擊，連續一周失眠到凌晨，某天深夜餓到下樓買茶葉蛋，卻在超商遇到一位拿著鋁箔包奶茶、手顫抖數零錢的阿嬤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，目測阿嬤的年紀約80歲左右，穿著很舊、起毛球的碎花背心，站在櫃台前數著一個一個銅板，儘管店員神情看起來神情疲憊，但仍靜靜看著阿嬤慢慢數著零錢，豈料最後阿嬤忽然一臉尷尬，並小聲說著 「肖年仔，不好意思，我還差兩塊錢，這罐我不買了。」

直擊這一幕的原PO突然心酸了一下，下秒直接掏出15元，並向店員說「我直接幫阿嬤付！」而阿嬤頓時愣了一下，不斷向原PO致謝，同時想把手上的零錢都塞還給他。

阿嬤思念老伴 原因超催淚

結完帳的原PO只想趕緊離開現場，此時阿嬤開口叫住他，接下來的劇情更是讓原PO永生難忘。阿嬤把奶茶塞到他手上，並紅著眼眶緩緩解釋，「肖年仔，這罐給你喝。阿嬤不是沒錢，是我的老伴以前每天這時候都會買一罐給我。他走了半年了，我今天突然好想他，想說來買一罐，結果出門太急忘了帶老花眼鏡，錢拿錯了。」

阿嬤輕輕拍撫著原PO肩膀，更正能量喊話「看你臉色這麼差，一定也很累吧？早點睡，這世界上沒什麼事是過不去的，真的。」語畢，只見阿嬤慢慢走到黑暗的巷子裡，看著對方漸漸消失的背影，讓原PO一秒噴淚，過去所有的壓力彷彿都在那一刻得到了釋放。

最後，原PO也心懷感謝直呼，「我以為今晚我是全台北最慘、最孤單的人，結果卻被一個同樣孤單的人慰藉了！」

網喊：就算是創作文也溫暖人心

故事曝光後，全場也淚崩留言「天啊，這是什麼浪漫的劇情，讓你凌晨還能感到溫暖，阿嬤愛阿公」、「這世界破破爛爛，總有人縫縫補補」、「這世界不愉快的事很多，但偶爾這樣的溫暖會讓人覺得還有努力的動力」、「世界因你們這樣的人而更溫暖」。

不過也有人質疑是創作文，「故事還行，創作感太重」、「如果是創作文也沒關係，溫暖了全世界的人，但如果不是創作文，希望你振作，一起努力迎接新生活」、「AI文」。