快訊／「總統府已有良心且會再做四年」　蔡英文：韓國瑜自比良心很多人不贊同

記者陶本和、林銘翰／台北報導

總統蔡英文、前行政院長賴清德19日下午赴中選會登記參選，正式成為總統、副總統候選人。登記結束後，蔡英文接受媒體訪問，針對國民黨總統候選人韓國瑜稱「總統府在等一個良心」一事表示，「總統府已經有一個良心，且會繼續再做四年，韓市長過去信口開河，對承諾也不當一回事」。

韓國瑜日前諷刺蔡英文的造勢場合是「等一個便當」，自己的造勢場合是「等一個人（指自己）」。這讓蔡英文在受訪時回擊，「高雄市民也在等一個市長，不是嗎？」

接著，韓國瑜也不甘示弱，19日受訪的時候再次回嘴，指稱「總統府在等一個良心」。對此，蔡英文下午跟賴清德赴中選會登記後，接受訪問時笑著說，「總統府已經有一個良心，而且這個良心會繼續再做4年」。

蔡英文表示，韓國瑜過去信口開河，對於承諾也不當一回事，把自己比作良心，「我相信很多人不會贊同的」。

▼蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）



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