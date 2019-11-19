「我跟美人反而被主席說服」　余湘自曝接任宋楚瑜副手原因





▲宋楚瑜、余湘赴中選會登記。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

親民黨副總統候選人余湘19日下午參加電視錄影，她受訪時透露，其實當時跟發言人于美人原本想勸宋楚瑜不要參選，沒想到反被宋楚瑜說服，兩人因而也投入這場選戰。

余湘表示，一直以來都沒有想到要從政，這次是因為跟于美人見了宋楚瑜之後，本來是勸宋楚瑜千萬不要參加這場毫無勝算的選戰，「但後來我跟美人都反而被主席說服了」。

余湘還透露，和宋楚瑜懇談後才發現，自己和其他人一樣很多事都誤會宋楚瑜，而宋楚瑜非但提出很多好的政見，也接受她和于美人的看法，並納入政見，她認為宋楚瑜有海納百川的胸襟，於是決定接任副手。

余湘還說，這場選舉不求贏，只希望能把想說的話說出來，讓大家能注意到他們所想講的話，而且民主社會，選舉就應該像是一個很歡樂的嘉年華會，就不要每次都選得這麼哀怨、這麼痛苦。

▲宋楚瑜、余湘及于美人 。（資料照／記者張一中攝）

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