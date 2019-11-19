李四川議會動怒吼「我不答詢了！」　黃文益罵：比韓國瑜還可惡

▲高雄市副市長李四川與市議員黃文益。（圖／翻攝自高雄市議會即時影音串流）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨議員黃文益再度槓上副市長李四川！高雄市議會進行市政總質詢，黃文益因質詢副市長李四川，大順路橋沒有做好完整規劃，質疑兩邊的路面差是「趕工下的工程品質」，面對綠議員不斷追問，李四川罕見動怒。19日上午高雄市議會進行第二次市政總質詢，黃文益因不滿李四川不針對問題答詢，便怒吼：「你不回答就坐下！」，沒想到李四川也回嗆：「你叫我坐下，我就開始不答覆！」

▲高雄市民進黨議員黃文益。（圖／翻攝自高雄市議會即時影音串流）

黃文益在質詢中先問在座的市府長官：「市議員代替人民向市府爭取公共建設，市府官員可否拿此爭取案件向市議員要人情？」隨即播放上次總質詢中，李四川的答覆內容：「你拜託我的鋪路，結果後來就在議會修理我們」。黃文益指出，道路刨鋪是一個攸關人民公共建設的議題，李副市長竟拿來當人情！

黃文益問李四川，他所爭取的六條道路裡，「有我黃文益或是我的親戚住在我爭取的道路刨鋪路段上嗎？還是我的私人利益？難道幫人民陳情的案子，你都要人情嗎？」李四川試圖解釋，卻遭黃文益喊：「坐下！」

黃文益再問，5月6日質詢完後，有哪一位官員向我解釋清楚關於大順路橋施工情形？「除非我失憶了，不然完全沒有！」李四川答詢時則想再解釋事情經過，黃文益則不滿李四川不針對問題答詢，向主席喊時間暫停，李四川表示：「你剛才講的都不是事實」，黃文益隨即大罵：「你再亂講！你還要推卸責任？有這樣的副市長嗎？」並請李四川坐下，李四川也動怒：「你叫我坐下，我就開始不答覆！」

▲高雄市民進黨議員黃文益。（圖／翻攝自高雄市議會即時影音串流）

黃文益堅持沒有養工處官員來向他解釋大順陸橋工程：「如果有，我黃文益今天辭掉高雄市議員，如果沒有，你在議會上汙衊我在議會修理你，完全顛三倒四！」怒嗆李四川：「抹黑再抹黑，比韓國瑜還可惡！」

質詢結束後，李四川也主動向媒體回應：「黃議員拿中華電信施工不良，來質疑我們義勇路鋪路鋪得不好，所以我也請養工處到他那裡做說明，他剛才所講的都不是事實，只是因為他是議員，不讓我答詢。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！