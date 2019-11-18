總預算付委有無效吵不停！高市藍綠議員舌戰　「追蹤器」又被拿來酸

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會10月31日進行總預算案交付審查，但因高雄市長韓國瑜請假參選，未出席議會，沒想到造成藍綠議員上演全武行，還有2位議員掛彩送醫，最後代理市長葉匡時站上報告台，主席宣布全部交付審查，但因為付委程序國民兩黨還是吵不停，吵一吵民進黨還拿出「追蹤器」猛酸國民黨議員陳麗娜。



▲市議員陳麗娜被綠營議員拿出「追蹤器事件」狂酸。（圖／記者洪正達攝）

▲總預算二讀。（圖／記者洪正達攝）

民進黨團認為10月31日付委程序充滿瑕疵，交付小組審查並無依據，因此退回大會，包含農林、教育、衛環三委員會經議決將3個委員會各局處的預算案退回大會。18日進行總預算二、三讀，民進黨團還是強調，必須要韓國瑜親自回來報告後，才肯審查，國民黨議員陳麗娜則要求各小組說明退回原因。

▲市議員林宛蓉拿出追蹤器酸陳麗娜。（圖／記者洪正達攝）

這時農林審查委員會召集人林宛蓉原本要說明時，先酸「實在很天才，一個追蹤器交代不清楚，在議事廳搞亂」，接著表示自己當天是由二召黃秋媖主持，因此應由她說明，但被點名的陳麗娜則要求應由召集人說明，但林宛蓉怒沖沖表示是「自己被打到腦震盪沒辦法主持」，反嗆陳麗娜「追蹤器還沒交代清楚不要在那邊亂搞」。

而國民黨團則認為強調當天有進法定程序，雖然黨團有各自立場，但總預算攸關市政建設預算，應讓市政推動順遂，反批民進黨只想「洗臉」韓國瑜，在一來一往各黨議員充分表達意見完後，最後表決由大會進行審議，進入二、三讀。比起第一次總預算審查，雙方唇槍舌戰，但都是動口不動手，相較少了許多火藥味。

「時間對我們來說完全沒用！」