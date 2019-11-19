美商務部：對華為「出口臨時許可」再延長90天！已第3度延期

▲美國對華為的「出口臨時許可」再延長90天。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在18日發布聲明指出，針對美企與華為生意往來的「臨時許可證」將再度延長90天的期限，這也是美國政府將華為放進「黑名單」後，第三度延長許可。華為則呼籲美國政府，應盡快將該公司從名單中移除。

羅斯在聲明中表示，「臨時通用許可」（Temporary General License）的延期將使得電信公司可以繼續為美國最偏遠地區的用戶提供服務，「商務部將繼續監督敏感技術的出口，以確保我們的創新成果不會受到想威脅國家安全的人利用」。這也是美國第三度延期臨時許可。



川普政權多次指控華為設備可能變成北京政府監控的道具，對國家安全造成威脅，商務部在今年5月將華為列入「實體清單」，意即規定美企不得與其有生意往來的「黑名單」。但由於對美國的供應商造成困難，商務部不久後也發布了臨時通用許可使美國公司可以對華為出口某些沒有安全疑慮的產品。

美國廣播公司則報導，華為在一份聲明中指出，延長臨時通用許可證不會實質性影響或改善華為的業務，也不會改變華為受到不公平的對待的事實，此一決定對美國的影響比對華為的還要大，「我們呼籲美國政府，盡速結束這樣的不公平待遇，將華為從實體清單中移除」。