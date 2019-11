眾議院通過「川普彈劾調查程序啟動」　5大精華整理一次搞懂！

▲美國眾議院通過表決彈劾川普程序。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國眾議院於當地時間30日以232票對196票表決,決議通過對總統川普的彈劾調查程序,雖不正式代表眾議院通過彈劾川普,但象徵程序即將正式啟動。往後美國政府各單位皆須配合國會調查,也將讓通烏門更加明朗。

以下為針對彈劾案所做出之整理:

1. 為何出現彈劾川普的聲浪?

自川普2016年上任以來,歷經通俄門、今年9月的通烏門,要求烏克蘭調查大選對手拜登(Joe Biden)、以及兒子杭特(Hunter Biden),更要求若不做到將會撤回對烏克蘭的軍事研究,消息揭露後引發美國國會嘩然,認為川普利用國家資院藉機打壓拜登選情,這樣假公濟私、公報私仇的方式,讓眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)9月底就曾宣布將對川普進行彈劾調查。

2.倘若通過將會發生什麼事?

裴洛西在宣布9月底開始進行調查,但仍經過表決,其中原因就是共和黨試圖抵抗,議院有235位民主黨籍議員,共和黨籍199位,無黨籍1位,雖未規定必須經過表決才能啟動調查,但共和黨認為沒有表決,就不符合民主。

表決通過後,未來將由眾議院情報委員會辦公開聽證會,並傳喚人、律師進行質詢,建議報告也將交予眾議院司法委員會,審查後若有彈劾必要,則會起草彈劾文之後送往眾議院投票,通過就會「正式彈劾總統」。

▲美國國會眾議院。(圖/達志影像/美聯社)

3. 彈劾的結果

彈劾過程中將由聯邦最高法院首席大法官主持,眾議院擔任檢察官、參議院則為陪審團,將表決川普是否有罪,倘若有罪,川普則須下台。

4. 目前局勢對川普是否有利?

彈劾案針對通烏門為主,在人證方面有2名「吹哨者」,以及美國國家安全顧問辦公室烏克蘭事務專家韋德曼(Alexander Vindman),此外白宮所公布的通話內容確實出現川普施壓烏克蘭的內容,澳洲也表示有接過類似的電話,川普更在10月初喊話中國「共同調查拜登」。

5. 共和黨的立場

民調機構Hill-Harris上月21日曾公布民調,有14%的共和黨選民認為川普應該要被彈劾下台,而共和黨內部也因為彈劾案出現分歧,尤其2020總統大選已經開打,部分共和黨人認為「此時根本不適合分裂」。眾議員共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)則表示,民主黨之所以急著想彈劾川普,都是因為「怕不能在投票箱裡擊敗他。」

