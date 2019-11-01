　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

眾議院通過「川普彈劾調查程序啟動」　5大精華整理一次搞懂！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國眾議院通過表決彈劾川普程序。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國眾議院於當地時間30日以232票對196票表決，決議通過對總統川普的彈劾調查程序，雖不正式代表眾議院通過彈劾川普，但象徵程序即將正式啟動。往後美國政府各單位皆須配合國會調查，也將讓通烏門更加明朗。

以下為針對彈劾案所做出之整理：

1. 為何出現彈劾川普的聲浪？

自川普2016年上任以來，歷經通俄門、今年9月的通烏門，要求烏克蘭調查大選對手拜登（Joe Biden）、以及兒子杭特（Hunter Biden），更要求若不做到將會撤回對烏克蘭的軍事研究，消息揭露後引發美國國會嘩然，認為川普利用國家資院藉機打壓拜登選情，這樣假公濟私、公報私仇的方式，讓眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）9月底就曾宣布將對川普進行彈劾調查。

2.倘若通過將會發生什麼事？

裴洛西在宣布9月底開始進行調查，但仍經過表決，其中原因就是共和黨試圖抵抗，議院有235位民主黨籍議員，共和黨籍199位，無黨籍1位，雖未規定必須經過表決才能啟動調查，但共和黨認為沒有表決，就不符合民主。

表決通過後，未來將由眾議院情報委員會辦公開聽證會，並傳喚人、律師進行質詢，建議報告也將交予眾議院司法委員會，審查後若有彈劾必要，則會起草彈劾文之後送往眾議院投票，通過就會「正式彈劾總統」。

▲▼美國國會眾議院,美國眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

3. 彈劾的結果

彈劾過程中將由聯邦最高法院首席大法官主持，眾議院擔任檢察官、參議院則為陪審團，將表決川普是否有罪，倘若有罪，川普則須下台。

4. 目前局勢對川普是否有利？

彈劾案針對通烏門為主，在人證方面有2名「吹哨者」，以及美國國家安全顧問辦公室烏克蘭事務專家韋德曼（Alexander Vindman），此外白宮所公布的通話內容確實出現川普施壓烏克蘭的內容，澳洲也表示有接過類似的電話，川普更在10月初喊話中國「共同調查拜登」。

5. 共和黨的立場

民調機構Hill-Harris上月21日曾公布民調，有14％的共和黨選民認為川普應該要被彈劾下台，而共和黨內部也因為彈劾案出現分歧，尤其2020總統大選已經開打，部分共和黨人認為「此時根本不適合分裂」。眾議員共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則表示，民主黨之所以急著想彈劾川普，都是因為「怕不能在投票箱裡擊敗他。」

►漂亮真的可以買的到

ET快訊
國道超車道開113km遭黑車「閃燈50秒」　網曝原因籲快讓
李興文兒裸身鬧賣場　IKEA怒提告「妨害風化、侵入建築物」
蘆洲6歲童疑遭虐死！瘦如骷髏...全身多處勒痕瘀青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

13歲少女遭姐夫性侵　懷恨報復「殺姐剖子宮取嬰」送流產婦…家人尋屍崩潰！

她和「臉蛋超激似閨密」合照　爸媽看到秒淚崩…問生日竟是21年被偷抱女兒

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥震驚…整支被切斷剩根部！

黃金銷售員下訂「俄羅斯電郵新娘」　開箱驚見「竟有帶把」崩潰毆到爆頭亡！

眾議院通過「川普彈劾調查程序啟動」　5大精華整理一次搞懂！

北韓官媒：核心武器「超大型火箭砲」試射成功　金正恩非常滿意

1包大麻「塞進鼻孔」太深挖不出！　男囚藏毒「糗卡18年」

休會在即…美軍委會提「精簡版」國防授權法　台灣部分全刪！

首里城陷火海…日本加編預算「全力重建」　各縣自主募款：救回沖繩象徵

首里城火災「火源疑正殿內部」　警衛：大門深鎖「一開黑煙瀰漫」

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

眾議院通過「川普彈劾調查程序啟動」　5大精華整理一次搞懂！

北韓官媒：核心武器「超大型火箭砲」試射成功　金正恩非常滿意

1包大麻「塞進鼻孔」太深挖不出！　男囚藏毒「糗卡18年」

休會在即…美軍委會提「精簡版」國防授權法　台灣部分全刪！

首里城陷火海…日本加編預算「全力重建」　各縣自主募款：救回沖繩象徵

首里城火災「火源疑正殿內部」　警衛：大門深鎖「一開黑煙瀰漫」

氣1歲8月兒弄髒尿布　23歲媽活活打死送醫掰：他自己摔下床

快訊／南韓消防直升機起飛3分鐘墜獨島外海　7人失蹤

25屆聯合國氣候大會　智利總統：西班牙提議接手原訂日期舉辦

中方擔心貿易戰全面達成協議有困難　「道瓊下挫140點」美3大指數跌

難兄難弟！好友騎車出遊疑精神不濟　同一地點相繼「犁田」　

反賄選＆愛台灣　恆警深入社區互動…全民反賄選決心

秋日特有浪漫！淡水「木芙蓉」成排綻放 清晨到傍晚會變色

接韓國瑜全國競總主委？　朱立倫：「沒說過」也會造成韓市長困擾

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢…違停拖吊

謝金河：台積電表現太出色「已成護國神山」　台灣經濟漸入佳境！

公公肛門痛跑急診！「只打消炎針」媳婦罵翻：白花錢　千人秒怒譙浪費資源

馬英九牛津演說重提「馬習會」：兩岸冷和平是因為民進黨拒絕九二共識

太陽花過後／北院一審判北市警111萬　基層警斥：請法官來「前線」給點意見

王源首回應「抽菸風波」！　懺悔認錯「我有自己的生活」粉不捨鼻酸

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

世界大賽秀雪乳　奶妹遭罰240萬

巴國列車疑瓦斯氣爆　增至73死

即／美眾院通過總統彈劾調查程序

IS首證實巴格達迪身亡　揚言報復

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

正殿無灑水器　琉球王國文物燒光

小禎也唸過　世界最貴學校價格驚人

少女撞臉學妹　自拍留念揭驚人身世

富婆爽嫁3男懷孕　不知道爸爸是誰

清純妹穿火辣洋裝　一坐下網暴動了

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

約好不養貓！他讓貓奴新娘幸福淚崩

印度：查謨─喀什米爾成為聯邦屬地

更多熱門

相關新聞

即／美眾院通過總統彈劾調查程序

即／美眾院通過總統彈劾調查程序

美國眾議院以232票對196票的結果表決，決議通過對總統川普的調查程序。此次表決並不代表眾院通過彈劾川普，但代表彈劾程序正式化。

川普：很快公布「川習會」地點

川普：很快公布「川習會」地點

南韓放棄「開發中國家」待遇，會牽動北京嗎？

南韓放棄「開發中國家」待遇，會牽動北京嗎？

傳鷹派波頓下周作證彈劾川普

傳鷹派波頓下周作證彈劾川普

川普P圖「頒勳章給軍犬柯南」！

川普P圖「頒勳章給軍犬柯南」！

關鍵字：

川普彈劾政治2020美國總統大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

11月新制懶人包！星光郵局上線了

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

清秀男左腳長9根腳趾　家人攔著不讓就醫

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面