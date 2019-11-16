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通俄門開鍘！川普前競選顧問涉7項罪名　陪審團：全都有罪

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▲▼美國總統川普前競選顧問史東（Roger Stone）涉嫌參與「通俄門」而遭逮捕，被控7項罪名，他1月29日上午出庭並堅不認罪。（圖／路透）

▲美國總統川普前競選顧問史東（Roger Stone）1月被控7項罪名，當時他堅決不認罪。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普2016年上任後不久就捲入「通俄門」醜聞，前任競選顧問史東（Roger Stone）於美東時間11月15日，針對欺騙國會、干擾證人等7項罪名，被陪審團判定有罪。

根據CNN報導，現年67歲的史東被時任特別檢察官穆勒（Robert Mueller）以7項罪名起訴，包括5項欺騙國會、1項干擾證人，以及1項阻擋國會委員會程序進行。這些罪名被由7男3女組成的陪審團判定全部有罪。

檢察官指稱史東違反了審判期間的禁令，並私下和一名媒體記者聯繫，因此要求法官當庭拘捕史東；然而法官傑克森（Amy Berman Jackson）回絕了這項提議，「基於他目前的情況，我會釋放他，直到宣判當天為止。」史東在宣判當下並無明顯反應，甚至淡定地喝了一口水。

史東是通俄門事件中，第六個被檢察官穆勒起訴的幕僚，也是最後一個，他於今年1月在佛羅里達（Florida）家中，在檢方的一場「黎明前突襲」（A Pre-Dawn Raid）中被捕。他的刑期將在2020年2月6日宣判，最高可能面臨20年有期徒刑。

川普當選後，隨即被指控選舉期間和俄羅斯合作，透過俄羅斯揭露民主黨總統參選人希拉蕊（Hillary Clinton）的私人郵件，干預2016年的總統大選；2017年10月30日，特別檢查官穆勒宣布正式起訴川普的幕僚。

►涉及通俄門被控7罪名　川普心腹不認罪…曾收「做得好」訊息

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