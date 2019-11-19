國樂指揮家溫以仁認遭黑箱解聘　求國賠90萬敗訴確定

▲名指揮家溫以仁，向國立傳統藝術中心請求國賠，敗訴確定。（圖／取自國立傳統藝術中心粉絲專頁）

記者吳銘峯／台北報導

知名國樂指揮家溫以仁，指控已故的國立台灣傳統藝術總處籌備處（現為國立傳統藝術中心）主任柯基良，疑似捏造甄選的會議記錄，讓他無法被續聘，侵害工作權以及名譽權。溫以仁提出國賠訴訟，請求傳藝中心賠償90萬元並登報道歉，一二審溫男均敗訴，案經上訴，最高法院19日仍判溫男敗訴確定。

判決指出，曾被譽為「台版交響情人夢」中「千秋王子」的指揮家溫以仁，原是台灣國家國樂團首席客座指揮，他在2008年受聘國立台灣傳統藝術總處籌備處，擔任台灣國家國樂團專任指揮，任期從2008年1月1日起到同年12月31日為止。

台灣傳藝中心在2009年開始招募台灣國樂團指揮，當時僅溫以仁1人報名甄選，他順利通過初選進入複選後，卻收到「未錄取」的不續聘通知。溫以仁不滿，認為當時籌備處主任的柯基良，私下捏造2009年6月1日傳藝籌備處國樂團指揮甄選第一次會議紀錄，以致他未能錄取，侵害他擔任指揮的工作權，且讓他名譽受損，訴請國賠90萬元及在傳藝中心網頁刊道歉啟事。

一二審法院均駁回溫以仁的請求，其中二審高等法院認為，傳藝中心甄選小組的評審委員，係獨立自主做專業評選的判斷，不受任何人影響；溫以人未能獲選，乃因臨場指揮表現欠佳所致，柯基良並無捏造會議紀錄，因此駁回溫以仁請求。全案在上訴第三審，最高法院19日駁回上訴確定。