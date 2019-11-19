假喇嘛5天內性侵2女子　竟辯：我小時候有精神病請減刑

▲楊姓男子假冒喇嘛，5天內性侵2女子，二審判刑5年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

男子楊鎬假冒喇嘛犯下多起性侵案。2004年11月底，他假借談論宗教話題，將一名女子帶到房間性侵得逞；5天後，他又假借用餐、敘舊的機會，再性侵一名女子。楊男犯後逃亡大陸13年，2016年間遭到遣返。檢方對性侵案起訴後，他竟向法院辯稱小時候學校老師說我有精神病，我因此就醫，請法院減刑。法院不採信，一審將他判刑5年。案經上訴，高院19日二審也維持5年刑度。

判決指出，長相清秀的楊男從2003年起，就以法號「札西德勒」、「拿旺額薩」假冒喇嘛身分開始在外行騙，多次以祈福、調氣等理由，接近女子，並藉機性侵。而本件是他在2004年底，連續犯下的2起案件，他在當年10月底認識對宗教有興趣的女子小燈（化名），11月28日晚間他邀請小燈到他房間內，談論宗教話題。小燈一進房後，楊男就調暗燈光，小燈察覺不對，正要離去之際，楊男就露出本性，不顧小燈推擋、反抗、哭說「請你不要這樣子」、「你不要這樣子」等話，性侵得逞。

隔了5天，當年12月2日晚間，他又邀請因工作關係認識的女子阿瑛（化名），共進晚餐，並在用餐後邀請阿瑛進他的飯店房間敘舊。晚間11點多，阿瑛打算離去，但楊男又顯露本性，不顧阿瑛推阻並大聲呼救、掙扎、反抗，且明確以「不可以，我不喜歡你」等拒絕的話語，仍性侵得逞。2名被害人事後到警局報案，檢警偵辦期間，楊男潛逃大陸地區，直到2016年才因證件逾期，被公安單位逮捕，遣返回台。他一入境隨即被逮，檢方提起公訴。

法院審理期間，楊男坦承犯案，但辯稱自己性格衝動，控制力較不佳，容易草率行事；再加上他小時候，因學校老師說他有精神疾病，而去就醫一次，自己欠缺行為能力，要求法院減刑。但法院調查後，發現楊男僅此一次就醫，至今超過30年沒再就醫，因此不採信無行為能力的辯詞，將他判刑5年。

案經上訴，高院二審審理後，19日駁回上訴，仍維持5年的刑度，本案仍可上訴。楊男除犯本案外，2004年6月間，他在車上性侵一名女子，在被帶回警局時以肢體衝撞、手抓、牙齒咬等方式攻擊2名員警，一二審均將他判刑3年4月，目前也上訴第三審審理中。