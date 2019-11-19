魏應充執行因檢方程序未完變鬧劇　何俊英：傷害司法信任

▲魏應充入監暫緩執行，法界人士擔心會傷害人民對司法的信任。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

頂新混油案前董事長魏應充遭判刑5年9月定讞，他被通知，在15日帶著行李到台北地檢署發監執行，但卻因檢方行政程序未完成，被檢方請回，擇日執行。對此，檢察官出身的「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，檢方執行過程過於草率，多頭馬車，很傷害人民對司法的信任。

頂新混油案中，前董事長魏應充一審無罪，二審改判15年，案件上訴第三審後，最高法院11月初將魏應充的罪行定讞26罪，其中的7罪不得易科罰金，合計有期徒刑5年9月。全案由彰化地檢署委託台北地檢署執行。北檢對魏應充發出通知，要求他15日到案執行，魏應充當天上午遵行檢方指示，帶著行李到案，並有大批打氣的民眾前來送行。結果北檢因行政程序未完成，將魏應充請回，整起事件變成一場鬧劇。

擔任檢察官20多年，並曾任法務部檢察司副司長的「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，既然已通知執行，魏應充一定做好入監準備，行程與心態均已調整完畢，甚至還有多人送行，但沒想到竟收到「暫緩執行」的指示，要魏應充回家繼續等消息，顯示檢方在處理過程稍嫌草率，有侵害司法人權之疑。

何俊英補充，魏應充已赴北檢，檢方就應該要如期發監，等待行政程序欠缺的合併執行裁定出爐後，再換發指揮書，補足行政程序。但現在把魏應充請回後，不知何時才會通知他前來發監，當事人心情一定受到影響。何俊英最後呼籲，檢方日後再做相關處置時，宜更加謹慎，勿多頭馬車，以免傷害人民對司法的感情。