狠心後母虐死前妻4歲兒再燙傷5歲女　二審再加2年8月

▲台北市劉姓婦人虐打前妻的女兒，二審再判刑2年8月。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市劉姓婦人2016年間，虐待同居男友前妻所生的4歲兒子與5歲女兒，不僅以刷子毆打男童，還推打男童倒地，造成男童顱內出血不治，這部分一二審均將她重判12年半。此外，她虐打女童部分，一審判刑2年8月。高院二審19日宣判，還是認定劉婦虐女，駁回上訴，維持2年8月的刑期。可上訴。

劉婦（32歲）與大他5歲的同居男友住在陽明山偏僻山區的鐵皮屋，收入微薄，是列冊的低收入戶。本案於2016年間發生時，男友與前妻生有5歲女兒、4歲兒子，劉婦與男友再生下2名男童。當年2月間，劉婦不滿前妻的4歲男童不會如廁，以及不善咀嚼、吞嚥，憤而持長柄刷痛打男童，並推倒在地，男童送醫後因顱內出血不治。檢方認定劉婦犯有殺人、傷害致死等罪嫌，向法院聲押獲准，但劉婦最後因懷孕而獲交保，不久跟與男友登記結婚。

虐死男童部分，一審法院將她重判有期徒刑12年6月。案件上訴二審高院審理時，告訴代理人、台北市府委任律師痛批，男童遺體傷痕累累，可見劉婦慣常打罵男童。而案發當時，劉婦打完男童後，還跟丈夫帶著親生小孩逛賣場、吃牛排，享受天倫之樂，將男童與姊姊獨留在家中，甚至沒東西可吃，狠心至極。二審日前仍重判劉女12年半。

至於虐打女童部分，因女童弟弟慘遭劉婦毒手，檢警找上門，才發現女童也是傷痕累累。檢方因此依照家暴傷害罪追加起訴劉女，一審將她判刑2年8月。案經上訴，二審高院日前開庭時，劉婦否認犯罪，辯稱照顧小孩很累，強調這對姊弟不乖，但她僅僅打過女童1次，女童燙傷是因為清洗糞便時，水龍頭出水忽冷忽熱，才會不小心被燙傷。

全案於19日宣判，高院比對時間點後，認為女童身上的傷痕應該不全然為劉婦虐打造成，所以維持一審認定，駁回上訴，仍維持2年8月的刑度，可上訴。