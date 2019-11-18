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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

顏思妤／【獄政人權】不人道的獨居監禁　孤立比等死更可怕

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▲▼囚犯，監獄，受刑人，監禁，鐵窗。（圖／視覺中國）

▲單獨監禁將使收容人處於人際關係孤立的狀態，長期可能造成心理健康難以回復的傷害。（圖／視覺中國）

2019年3月，綠島監獄收容人於舍房內以被單撕製布條，綁脖子自殺身亡。後續調查報告指出，該名收容人生前被沒收所有物品，其中包含棉被及枕頭等保暖衣物。此外，當事人生前處於長時間單獨監禁並同時施用戒具，獨居監禁天數長達三個月。對此，獄方回應表示，當事人是因為無法面對漫長的刑期而尋短。平心而論，本案當事人的自縊與監獄長期施以單獨監禁，兩者是否存在因果關係，已無從求證。

然而，相關陳訴指出，綠島監獄規定本監的新收或本監服刑中的收容人，每次違規就必須接受六個月以上的獨居生活。俗稱「沙漠寂寞」的管理方式，獨居的空間約1.5米寬、3米長的小牢房內，除了管理員外，不得再與任何人接觸。前述經過如果為真，其實已構成長期單獨監禁，違反監獄管理的基本原則──《曼德拉規則》，對於收容人實施長期單獨監禁應予以禁止的要求。

單獨監禁，是指一日之內對收容人實施欠缺有意義人際接觸之監禁達22小時以上；長期單獨監禁，則是指連續超過15日的單獨監禁。單獨監禁將使收容人處於人際關係孤立的狀態，長期而言，更可能造成心理健康難以回復的傷害。現行《監獄行刑法》所規範的獨居監禁，同時包含「居住於單人舍房」與「單獨監禁」這兩種截然不同的狀況，前者可說是優遇，後者則可能涉及酷刑，以同一法律概念處理實屬不當。

此外，目前對於單獨監禁的規範層級亦有所不足，例如單獨監禁的程序、觀察機制、醫療照護等重大事項，行政機關僅以函釋的方式處理。實務運作上，也產生單獨監禁時間過長的問題。一如調查報告顯示，綠島監獄近五年施以單獨監禁的27名收容人，單獨監禁的天數皆達一個月以上，最長者甚至已有14年之久。

行政院在討論《監獄行刑法》修正草案的過程中，行政機關也曾反應單獨監禁不宜完全禁止，獄政管理實務上仍需有部分措施，執行過程仍可能伴隨有單獨監禁。尤其，若收容人因故無法與他人群居，例如在監內常態與同房室友發生衝突，監獄基於戒護安全的考量，必須施以隔離保護或收容於保護室等措施。

基於實務需求及人權保障的衡平，《監獄行刑法》修正草案明訂禁止長期單獨監禁，但在符合特定要件下，仍允許對受刑人施以隔離保護或收容於保護室等措施。而如在執行過程仍伴隨有單獨監禁的狀態，則必須由醫事人員持續評估收容人的身心健康狀況；若醫事人員的臨床判斷，認為個案不適合再繼續施以單獨監禁，便應立即停止。

然而，監獄並非醫療機構，依據2018年花蓮監獄案調查報告，矯正機關編制內現有的醫師僅2名，分別置於台中戒治所與台南看守所，其他醫事人員與收容人數之比例為1：329，依專業人員分列與收容人比例，護理人員比為1：851，藥師比為1：1156。人力比過於懸殊，若無配套相應的醫療資源與專業人員，隔離保護的立意恐怕難以落實。因此，《監獄行刑法》修正草案的配套措施，經過多次跨部會的協商溝通，終於將衛生主管機關納入監獄醫療衛生事項的權責單位，規定衛生主管機關應定期督導、協調、協助改善監獄內的衛生保健及醫療措施。

若要減少監獄施以長期單獨監禁所致生的戒護事故，除了將監獄懲罰措施法制化，讓第一線人員有所依循之外，更有賴於戒護專業以外的相關單位，一同正視監獄行刑個案在司法體系末端仍須維持的生存條件。《監獄行刑法》修正草案仍待立法院完成朝野協商及二、三讀，目前亟需立法院跨出關鍵的下一步，通過法案促成制度修繕的起點。

▲▼顏思妤●顏思妤，台灣人權促進會北部辦公室主任，負責獄政專案的執行與倡議。以上言論不代表本報立場。

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