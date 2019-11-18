「一命換一命」強鹼潑瞎主管雙眼　辯「一個小小教訓」





▲男子對主管潑強鹼，主管幾乎全瞎，判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園胡姓男子去年9月間與紀姓主管大吵，朝主管掐脖恐嚇「一命換一命！」，最後遭公司免職。胡男心生怨恨，第二天竟拿4公升強鹼溶液朝主管當頭淋下，主管雙眼全瞎，胡男被逮後，還辯稱給他「一個小小教訓」。最高法院審理後，維持一二審見解，依照「重傷罪」等罪，將胡男判刑8年7月定讞，其中7月得易科罰金。

判決指出，61歲的胡姓男子在桃園的纖維布料公司擔任操作員，案發當天下午，胡男突然自動停止工作，紀姓主管詢問他為何停止，胡男說自己很累，之後與主管大吵。胡男氣得掐住主管脖子，主管不滿，回2樓辦公室打電話報告廠長，這時胡男也追進辦公室，對主管恫嚇「我自己單身1個人，沒有家室的牽掛，1命換1命！」廠長得知後將胡男免職。

胡男心生不滿，第二天一早6點半，就溜進廠房內，以水桶盛裝了3大瓢氫氧化鈉溶液，躲在2樓辦公室外。主管7點15分來到辦公室，正低頭換雨鞋之際，胡男突然衝出，整桶強鹼溶液朝毫無防備的主管當頭淋下，主管痛的衝出大叫。胡男則趁亂逃跑，並將手機關機。主管送醫治療後，因雙眼受第4級化學性灼傷，雙眼輪部幹細胞幾乎完全受損且全部缺血管，角膜完全損壞，白內障，眼球萎縮，目前僅殘餘少許光感，與喪失功能無異。檢警隨後逮捕胡男，並聲押獲准，檢方對他提起公訴。

法院審理時，胡男辯稱沒有重傷主管的意思，只是要給主管「一個小小教訓」，還辯稱自已從後腦潑下，是主管清洗時不慎弄瞎雙眼。一審法院不採信，依照「重傷罪」、「恐嚇危害人身安全罪」，將胡男判刑8年7月，其中7月得易科罰金。

案經上訴二審，二審駁回上訴，並痛批胡男竟僅因在工作上有所嫌隙，即採取潑強鹼、恐嚇之激烈手段，致被害人雙眼近乎失明，情節非輕；再加上迄未與被害人達成和解或賠償，又否認重傷害及恐嚇犯行，犯後態度不佳，因此維持原刑度。全案再上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。另外主管也提出民事訴訟，一審法院判決胡男須賠償1863萬元，目前上訴二審審理中。