海外資金回流0元　張善政諷蔡政府：海水退就知誰沒穿褲子

▲韓國瑜、張善政出席台灣尤努斯基金會-2019社會型企業東亞年會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前宣布，台商已回流7000億元，但經濟部次長林全能18日證實，目前僅運用國內資金，還沒有海外資金回流的狀況。國民黨總統候選人韓國瑜19日嗆「這完全是欺騙」，副手張善政也諷刺「海水退了就知道誰沒穿褲子在游泳」。

韓國瑜與張善政18日上午出席，台灣尤努斯基金會2019社會型企業東亞年會活動，會後談及，台商回台資方案，還沒有吸引到海外資金的狀況。對此，韓國瑜回應，民進黨說台商會回流，但看了這個資料後，完全就是兩個字「欺騙」，完全用欺騙來治療國家，他非常感概。接著便請張善政補充。

張善政表示，民進黨說台商會帶回資金投資台灣，只是「國王新衣被點破」，或是說「海水退了就知道誰沒穿褲子在游泳」，民進黨政府雖規劃很多優惠，能用國內資金來做搭配，在台商的角度，還是不會把在中國大陸資金帶回台，免得被雙重課稅，所以才先用台灣資金來投資，也就造成今天這樣的結果，海外回來錢都沒有，回台投資的錢都是國內的。

張善政說，他們也不是反對先用國內資金吸引投資，但在做這個事情的時候，請蔡英文政府想想看，花了多少錢吸引台商回來投資，卻對韓陣營提出的學貸小氣，支持台商可以，可是支持年輕人發展卻大小眼，這兩個地方看起來，民進黨施政一無是處。

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