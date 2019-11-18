2020大選蔡英文桃園要贏對手多少選票？　綠營議員質詢鄭文燦

▲2020大選蔡英文桃園要贏對手多少選票？市議員余信憲質詢鄭文燦。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，民進黨要在桃園為總統蔡英文贏對手多少選票？民進黨年輕世代的市議員余信憲18日於市政總質詢，詢問市長鄭文燦，2016為蔡英文總統在桃園大贏對手16萬票，那4年後的2020大選，打算要為尋求連任的蔡總統，贏對手多少選票？鄭文燦未做正面回應，但強調蔡英文任內對桃園各項建設，全力支持。

余信憲說，2016大選時他還是學生，但那場總統大選選戰，執掌市政的桃園市長鄭文燦，那年喊出要贏過對手8萬票，結果卻大贏16萬票，不知2020大選，鄭文燦市長要為蔡總統贏對手多少選票？

對於同黨的年輕議員關心輔選蔡總統，在桃園要贏對手多少選票？鄭文燦說，這個問題雖然不是市政議題，然基於對議員的尊重，他還是簡單回覆。鄭文燦說，身為民進黨的一份子，他當然要擔負起輔選的責任，也願意用盡全力幫助蔡總統，然最終仍取決於選民的選擇；至於，贏多少選票，他目前沒有預估。

鄭文燦強調，蔡總統在過去將近4年的期間，對桃園各項市政都非常支持，桃園各種建設也已順利啟動，在六都當中崛起，成為一個新興的城市，他也希望進步的腳步可以持續。

2020大選，民進黨桃園陣營以以市長鄭文燦為主的輔選團隊，採方塊戰術策略，連月來於各區里全力為蔡總統及立委參選人強力輔選，因中央到桃園地方行政資源皆為民進黨掌控，使民進黨的選情受到看好。

►偷偷分享少女秘密！