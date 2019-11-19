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流氓牧師爆「總統大選賭盤百億內幕」　蔡英文至少讓韓國瑜30萬票

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隨著3組正副總統人選底定，大選賭盤也已經就位，司法單位為避免賭盤影響選情，展開強力查緝。（圖／繪圖組）

▲隨著3組正副總統人選底定，大選賭盤也已經就位，司法單位為避免賭盤影響選情，展開強力查緝。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

距離2020年的總統大選僅剩不到2個月，除了各組正副總統搭檔陸續就位，各黨立委參選人、不分區立委名單也一一曝光。就在全台切換到「選舉模式」的同時，選舉賭盤也悄悄啟動，國安單位正密切觀察中。

一名大組頭向本刊透露，總統大選賭盤早在7、8月間就啟動，賭局當然以蔡英文和韓國瑜為標的，目前賭盤多為蔡英文「讓」韓國瑜30萬票。值得注意的是，去年高雄市長選戰中，一名媒體大亨「搏歹筊」不服輸，最後賭客空歡喜一場，今年這名大亨欲捲土重來，警方已密切注意。這種不勞而獲的行徑應戒之、慎之！

刑事局上周在中部破獲一個地下簽賭集團，揪出三處機房，一共逮捕十八名嫌犯。警方懷疑該簽賭集團在境外虛設公司，一年來經手的投注賭資，才會高達新台幣一百四十多億元，不排除背後有境外資金投入。緊接著，調查局又偵破彭嫌為首的兩岸地下匯兌案，彭嫌返台時，在機場當場被捕。有知情人士透露，距離大選愈來愈近，檢、警、調針對查緝地下簽賭與非法匯兌集團，持續加強力道，就是為了防止境外資金透過選舉賭盤，影響大選結果。據估計，目前投入總統及立委選舉的賭注金額已破新台幣百億以上；根據過去的紀錄，最後涉入的金額更可能高達300億以上。

警方與調查局上周陸續破獲簽賭站與地下匯兌，讓組頭們轉為低調，避免被逮。（圖／翻攝自刑事警察局官網）

▲警方與調查局上周陸續破獲簽賭站與地下匯兌，讓組頭們轉為低調，避免被逮。（圖／翻攝自刑事警察局官網）

名嘴「流氓牧師」陳汶濱（濱哥）也告訴本刊記者，針對總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜的賭盤，早在兩人正式出線之前就已啟動，每筆金額從數十萬元到數百萬元不等，企圖干擾總統選舉。

「有人花了一大筆錢下注某一方，這消息必然會流傳出去，其他賭客看到有人敢下重注，就會相信對方一定有所本，跟著一起下注。」濱哥進一步分析指出，「一旦下了注，當然不會和錢過不去，不僅自己會投票支持，也會大力向親朋好友拉票，接著就會牽動選舉結果。」

名嘴陳汶濱透露，總統大選賭盤已悄悄啟動，潛藏干擾選情的疑慮。（圖／張文玠攝）

▲名嘴陳汶濱透露，總統大選賭盤已悄悄啟動，潛藏干擾選情的疑慮。（圖／張文玠攝）

大組頭「明哥」（化名）則透露，總統大選賭盤和各種球類簽賭差不多，賠率就是一比一的「讓分」、「讓票」玩法。最大的不同，是球類比賽的「讓分」分數不會更動，大選賭盤的「讓票」票數則會一直改變，例如去年底的高雄市長大選，賭盤從最早開出陳其邁「讓」韓國瑜十五萬票，一路下滑到「讓」五萬票、三萬票、二萬票，賭客在什麼時候下的注，就以當時的「讓票」作為輸贏的依據。

「今年七、八月間，就有組頭針對總統大選開出賭盤，起初是蔡英文『讓』韓國瑜三十萬票，也就是說，如果賭客押注蔡英文，就算蔡英文明年大選贏了，但沒有比韓國瑜多出三十萬票以上，還是要賠錢。」

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明哥說，今年十月，由於韓國瑜言論頻頻出槌，聲勢江河日下，賭盤又改為蔡英文「讓」韓國瑜五十萬票；近來韓國瑜聲勢回升，全台開出的「公盤」，又回歸蔡英文「讓」韓國瑜三十萬票。

本刊調查，依地下賭盤行規，賭客贏了拿錢，組頭可抽取「水錢」（手續費）。一般來說，下注以「支」為單位，每一支賭資一萬元，組頭從中抽取水錢五百元，也就是說，若是賭贏了一萬塊，賭客可以拿回九千五百元。

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組頭除了賺取「水錢」，還要設法平衡「賭盤主角」的收注金額，以免賭客一面倒押注某一方，組頭最後落得自掏腰包賠錢，因此「讓幾分」、「讓幾票」的設定對組頭相當重要。

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