孫大千批綠營編織「燦爛經濟」：台灣人比香港人更該向政府抗議

▲孫大千。（資料照／記者張榮恩攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜的競選辦公室副執行長孫大千19日在臉書比較民進黨所編織出來的「燦爛經濟」與大眾所面臨的「生活現實」，還說「也許，台灣的人民比香港的人民更該向政府抗議」。

孫大千說，2020年的總統大選是一場「平民翻身」的選戰，而韓國瑜最重要的使命就是帶領台灣打一場「對抗貧窮大作戰」。他列出民進黨所編織出來的燦爛經濟，第一，總統蔡英文說，現在是台灣經濟20年來最好的時刻。第二，蔡英文說，經濟成長率今年一至三季在亞洲四小龍排第一，代表民主可以當飯吃。

孫大千接著表示，蔡英文說，台商今年至今已回流投資6100億，外商也一直投資、行政院長蘇貞昌說， 台灣股市創下29年來新高點。還有，主計總處表示，台灣2018年勞工年總報酬高達73萬1,000元。

然而，「廣大的普羅大眾所面臨到的生活現實又是什麼？」孫大千提到，第一，基本工資竟然比台北市的貧窮線（中低收入戶標準）還要低、第二，荷蘭的公宅是台灣的400倍，「台灣現在居住問題比絕望更絕望」。

孫大千指出，民進黨副總統候選人賴清德去年擔任行政院長時，將實價登錄2.0的法案送到立法院，但最後卻沒通過。除此之外，產業界表示，如果觀察總經數據，「表面上來看很好」，實際內涵卻是「有量無價」。而且，台灣勞工2018年的平均實質薪資，竟然和2001年一樣，「17年來根本沒有成長」。

孫大千說，台灣軍公教人員的實質薪資更是比20年前還要低了5%、全台灣勞工數的三分之一，月薪仍然未滿3萬元，尤其7成多是44歲以下的年輕世代，也就是說，大約有221萬人是在低薪狀態中掙扎。「也許，台灣的人民比香港的人民更該向政府抗議」。

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

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