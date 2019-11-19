直擊／香港理工大瀰漫催淚煙　示威者被警帶出「身體不適送醫」

▲示威者全身包裹急救毯。（圖／記者游宗樺攝）

記者鄭思楠、游宗樺、宋良義／台北–香港 連線報導

香港反送中運動持續延燒，理工大學成新一輪警民衝突戰場。19日早上，《ETtoday新聞雲》記者直擊，理工大學已有示威者陸續在警方的陪同下被帶出，其中，有部分示威者和義務救護人員被警帶出時，身體不適送醫。此外，現場還有一批示威者全身包裹急救毯，坐在地面接受救助。

香港理工大學一帶由周日（17日）中午起成為「戰場」，示威者此前多次嘗試突圍，皆被催淚彈、水炮車逼回，校內物資缺乏，傷者也無法得到救治。18日深夜，經過多名中學校長、立法會議員及學者進行協調後，警方對18歲以下學生不作即場拘捕，但保留追究的可能，對於留守在理大的18歲以上人士，會立即拘捕。

▲有義務救護人員身體不適送醫。（圖／記者游宗樺攝）

今早陸續有示威者步出學校，但多位示威者身體不適送醫。《ETtoday新聞雲》記者採訪得知，這些身體不適的示威者有的是因為遭水炮車噴濕身體感冒，有一些則是因為食物短缺、久未進食。他們紛紛表示，頭痛、很暈，感覺寒冷。

▲示威者被帶出。（圖／記者游宗樺攝）

此外，經過一夜激戰，《ETtoday新聞雲》記者今早發現，香港理工大學外的周邊道路漆咸道南至今仍未開放通行，路上仍堆放大量的廢棄物，有清潔人員進行清掃，一旁有警方在進行交通指揮，空氣中還殘留催淚煙的味道，來往的民眾中有人戴上口罩。

據《東網》報導，目前，香港政府表示，截至今早（19日）約600人離開理大，其中約200人屬未成年人士，估計目前仍有約百多人留守。

我該答應女友嗎？

▼清潔人員進行清掃。（圖／記者游宗樺攝）