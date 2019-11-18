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示威者、港警深夜激戰　彌敦道大火狂燒「槍響20分鐘」

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▲▼香港1118,理工大學。（圖／路透）

▲香港18日仍有許多衝突出現。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

香港數個月以來衝突不斷，近日警民對峙更是擴大到校園。許多示威者連日在香港理工大學附近與港警對抗，入夜後還有許多人在彌敦道、佐敦道聚集，朝著尖沙咀的方向投擲汽油彈；港警隨後擊發多發催淚煙彈驅趕，當地不斷傳出槍聲。

香港理工大學附近17日開始出現多次警民衝突，雙方在街道發生強烈對抗，許多港民朝著路面投擲汽油彈，導致附近的紅磡隧道入口起火燃燒，雙方入夜後衝突愈演愈烈，對陣延續至18日。

▼許多港民18日持續上街與港警對峙。（圖／路透）

▲▼香港1118,理工大學。（圖／路透）

據統計，18日下午時約有600港民受困在理工大學內，雖然有示威者試圖離開校園，但都被趕回去。港警隨後聲明，希望事件能夠和平落幕，所有走出校園的人都會被以「涉嫌暴動罪」逮捕，如果走出來的人不試圖衝破防線，警方不會動用武力。

許多示威者入夜後在彌敦道、佐敦道聚集，沿街堆設路障，與港警對峙。一名示威者晚間7點左右朝著港警靠近，警方隨後發射多次胡椒彈、橡膠子彈等物品驅趕；港警隨後出動裝甲車。

有不少黑衣人晚間8點30分左右在佐敦薈外與港警對峙，朝著警方狂扔汽油彈；港警則不斷發射催淚煙彈，槍響持續至少20分鐘。晚間9點左右，彌敦道、佐敦道的兩批示威者會合在一起，朝著尖沙咀方向推進，不斷對著港警投擲汽油彈；港警則不斷後退。

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