香港30校長衝理工大學救學生！示威者踏出校園自首…接受治療中

▲香港理工大學示威者與警察爆發衝突。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

香港理工大學附近17日開始爆發許多衝突，許多示威者以校園作為根據地，與港警展開對峙，截至18日下午，約有600港民被困在理工大學內。對此，立法會議員葉建源呼籲，雙方應保持冷靜、克制；也有許多中學校長想進入理工大學內救援學生。根據最新消息，晚間有許多示威者從理工大學走出，向警方自首。

香港社會已持續抗爭多月，近日來戰場更是擴大到校園內，理工大學附近持續出現警民對峙的情況，雖然示威者18日試圖離開校園，但都沒有成功。對此，港警下午表示，希望事件能夠和平落幕，所有走出校園的人都會被依「涉嫌暴動罪」逮捕，但如果沒有試圖衝破防線，警方就不會動用武力。

對於受困人數的多寡，理工大學學生會會長廖建鈞指出，下午約有600人受困，大概7成左右都是學生，但持續有人走入校園內，受困人數還在上升。

▼香港理工大學示威者與警察爆發衝突。（圖／路透）



由於許多學生受困理工大學內，立法會議員葉建源會同約30位中學校長，聯合向港警、示威者呼籲，希望雙方能夠保持冷靜、克制，校內還有約100多名的中學生受困，教職員想入內給予協助也遭到阻攔，但仍有不少校長前往現場，想要給予學生幫助。

葉建源說到，香港教育界會盡力幫助學生，給予適當的關注、支援，希望警方能讓學校校長擔任居中協調的角色，幫助未成年學生辦理警方需要的手續，並安全離開理工大學。

根據最新消息，有不少受傷的示威者晚間陸續離開理工大學，到外面向警方自首，約有70名示威者自首後被送往醫院，目前許多人仍在接受治療。

▼許多示威者自首離開理工大學，被送往醫院治療。（圖／路透）



此外，先前有消息指出，一名赴港讀書的戴姓台籍女中學生也被困在理工大學內。根據《中央社》報導，戴女的家長指出，女兒應該只是路過，沒有參與示威活動，也曾嘗試從小路離開，但都沒有成功。

戴女的家長說明，當地媒體報導，只要是從理工大學走出來的人，都會遭起訴暴動罪，這項消息讓女兒不敢踏出校門，女兒的手機目前是遺失狀態，每過2小時會跟人借手機報平安。

對此，陸委會說明，香港駐處的同仁已與戴女取得聯繫，戴女安全無虞，駐處有提醒戴女，務必注意自身安全，遠離衝突點，並隨時保持聯繫。

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