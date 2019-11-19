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逾300名理大示威者受勸降離開！18歲以下約200名　警方搜身、抄身份證

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▲▼香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突。（圖／路透）

▲香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港理工大學一帶由周日（17日）中午起成為「戰場」，經過多名中學校長、立法會議員及學者進行協調後，警方對18歲以下學生不作即場拘捕，但保留追究的可能，對於留守在理大的18歲以上人士，會立即拘捕。目前，大約已有逾300人離開。

綜合港媒報導，香港理工大學一帶17日中午起衝突不斷升級，警方出動水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙，後來更表明不排除使用實彈，局勢升溫。一連兩天日與夜，戰線延伸至油尖旺一帶，至昨（18日）晚上約11時，港大法律學院首席講師張達明、前立法會主席曾鈺成陪同理大示威者離開，局勢稍緩。至今日（19日）凌晨，理大校長滕錦光自衝突後首次短暫現身理大校園附近。

香港中學校長會及香港輔導教師協會18日深夜發聲明表示，校長代表經與警方協調之後，作出以下安排，「學生如18歲以下，可到特定位置由校長接走，警方不拘捕，拍照和記下身分證資料後，可直接離開回家，警方保留追究的可能；18歲以上人士會立即拘捕，校長可陪同拘捕過程，律師會到登記地點協助。」

▲香港理工大學附近的示威者手持汽油彈。（圖／路透）

▲香港理工大學附近的示威者手持汽油彈。（圖／路透）

理大校長滕錦光稱，凌晨離開理大的示威者仍須根據協調安排，完成警方登記手續，接受警方的執法程式，分別遭到拘捕或不作即場拘捕。他說，原本計劃週一（18日）進入理大，但警方認為現場環境有危險，因此改為透過錄影片段向學生作出勸籲。

18日早上仍有示威者堅持留守理大校園，也有人由張達明或師長陪同下離開，離開前由警方搜身及抄身份證號碼。

目前，助學生離場的人士表示，大約有逾300人離開，當中18歲以下約200名，警方未有拘捕，只抄下身份證明文件。他指，警方說逗留在理大的人都犯暴動罪説法沒有任何法律根據，除非具有有力的證供，例如拍攝到有關學生有違例舉動。

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▼香港理工大學煙霧衝天。（圖／路透）

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