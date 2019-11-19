假日沒得玩…桃園爸「帶小孩逛墓園」！　他一看評論笑噴：也沒無聊成這樣吧

▲桃園人假日無聊到去墓園遛小孩。與本文無關。（示意圖／記者季相儒攝）



記者黃可昀／綜合報導

先前網友選出全台最無聊縣市，其中桃園市獲選為第二名，第一名和第三名則是雲林與新竹。中壢一名網友表示，他也覺得桃園沒有什麼娛樂場所，但當他打開手機隨意瀏覽時，竟看見「桃園市政府殯葬管理所」有一項詭異的Google評論，上頭竟然寫著「適合帶小孩來走走」，讓他哭笑不得地說，「我知道桃園很無聊，但是也沒有無聊成這樣吧！」

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▲原PO滑到這條評論笑歪。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，桃園人常常一到假日就不知道該去哪，幾個固定景點已經去過好幾次，想逛街也只能往台北跑，不少當地人都直呼，「桃園真的沒地方玩」。

原PO昨天搜尋桃園市政府殯葬管理所的中壢區服務中心，往下一看評論，竟然有位男網友說，「停車位不多，服務很好，適合帶小孩來走走。」雖然桃園能娛樂的景點不多，但帶小孩到殯葬管理所玩還是第一次看過，實在很難想像孩子該怎麼在如此肅靜安寧的場所遊玩。

▲網友說，可能墓園很多「人」陪小孩玩。（圖／翻攝自爆廢公社）



其他網友也開玩笑說，「可能想說，反正小孩子看得見，帶去增廣見聞吧」、「車位不多，塔位不少」、「生命教育，從小開始」、「因為小朋友會看見看不見的朋友」、「適合帶小孩走走是因為有『人』幫忙帶小孩是嗎」、「這是…通靈師從小教起的概念？」

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