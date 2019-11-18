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首屆「亞太舞蹈群英會」桃園展演　推動舞蹈交流與對話　

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▲首屆「亞太舞蹈群英會」桃園演出　

▲首屆「亞太舞蹈群英會」桃園演出，文化局長莊秀美（左一）全程觀賞。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

首屆「亞太舞蹈群英會」、17日於桃園藝文展演中心邀集參與表演團體、熱愛舞蹈人士，舉辦交流講座後，圓滿落幕。中華舞蹈學會理事長賴秀峰表示，該活動的舉辦相當不易，感謝市長鄭文燦和文化局長莊秀美支持，讓大家16日在欣賞演出作品之餘，能更進一步的了解到台灣、以及其他亞太地區的舞蹈發展脈絡，深入的交流與對話。

▲首屆「亞太舞蹈群英會」桃園演出　

▲鄭文燦市長致贈演出團隊感謝狀。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局長莊秀美指出，桃園市是國都之門，16日晚間於「亞太舞蹈群英會」表演的舞蹈團體都具有國際水準，藉由舞蹈藝術扎根將台灣與世界鏈結，中華舞蹈學會長期以來，對於推動舞蹈藝術教育不遺餘力，在台灣的舞蹈藝術領域有著深遠貢獻及影響，但卻不止步於此，更將眼光放向國際，致力將台灣客家、閩南及原住民舞蹈推廣到世界各地。

▲首屆「亞太舞蹈群英會」桃園演出　

▲▼表演團體感恩謝幕。（圖／記者楊淑媛攝）

▲首屆「亞太舞蹈群英會」桃園演出　

莊秀美表示，首屆亞太舞蹈群英會於國門之都的「桃園」舉行，那是臺灣與國際接軌的第一站，更代表著台灣的前瞻國際性，且憑藉桃園的深蘊文化精華、及多元族群融合的人文地理優勢，可望藉此活動「亞太舞蹈群英會」，讓在桃園在地居民透由台灣舞蹈的身體語彙與他國交流、鏈結世界。

▲首屆「亞太舞蹈群英會」桃園演出　

▲表演團體感恩謝幕。（圖／記者楊淑媛攝）

「亞太舞蹈群英會」16日晚間的演出，不僅有台灣舞蹈團隊，還有分別來自中國大陸、馬來西亞、新加坡、澳門等精英演出團隊，市長鄭文燦、文化局長莊秀美亦到場觀賞演出並致贈演出團隊感謝狀，由於演出節目內容精彩，藝文展演中心難得出現全場座無虛席的情形。

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