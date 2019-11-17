中壢11歲童擺攤賣襪　社會局緊急協助病父就醫、學雜費全免

▲中壢11歲童擺攤賣襪，社會局關注並協助病父就醫。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區11歲男童，因父病無法工作，為解決家中經濟困境，在路邊擺攤賣襪子分攤家計案，引發各界關注。市府社會局長鄭貴華表示，該局於17日下午由社工再次前往男童家中關懷訪視；男童父親感謝大家關心及支持，後續社會局將持續與其討論善款使用及協助男童父親就醫。

鄭貴華說，男童因父親身體健康問題致無法穩定工作，使家庭生活陷入困境，社會局已先行協助取得弱勢兒童及少年生活補助，同時協助申辦低收入戶中，目前各界善款及物資湧入，已能初步穩定生活。

教育局表示，該局與學校除協助男童早午餐及課後照顧班、學雜費、書籍費、校外教學費用全免外，寒暑假亦會提供愛心餐券、愛心物資(食物、衣物、鞋子)等，而只要學生在校的相關費用，學校都會以仁愛基金協助支應。此外，學校日前業已召開專案會議，針對該生開設教育儲蓄專戶，接受民間補助。

社會局為服務弱勢家庭和民眾，在13個行政區皆設置家庭服務中心，民眾若發現社區內有家庭因遭變故需要相關社會福利及社區關懷服務者，可洽詢各區家庭服務中心或社會局局服務專線：03-3322101轉分機6410。