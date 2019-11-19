桃園光影文化館「入鏡桃園」社區影像紀錄營隊成果豐碩

▲桃園光影文化館舉辦「社區影像紀錄營隊」成果發會創意儀式。



圖、文／桃園市政府提供

學員初試啼聲 作品首映令人驚艷

由桃園光影文化館主辦的「桃園社區影像紀錄營隊」活動，11月16日（星期六）上午10點半於該館三樓放映廳舉辦培訓成果首映會，學員攜家帶眷參加首映會走星光大道，場面好不熱鬧。當日播映4組學員精彩的影像作品，包含《守街的人》、關注大溪獨居老人的《FOREVER YOUNG 不朽》、描繪祥鷺生態埤塘公園《樓下的滴滴答答》以及《青・農－青年返家務農的故事》等短片作品，豐碩的創作成果，讓前來觀影的貴賓與市民朋友，留下深刻印象。

▲桃園社區影像紀錄營隊成果發表會，學員經過30小時的特訓，完成紀錄片作品，獲頒結業證書。

文化局長莊秀美出席成果發表會，全程觀賞學員們用心自製的紀錄片作品，莊秀美局長表示學員們第一次拍攝紀錄片，對於社區的影像故事就能有如此的用心觀察與記錄，心中充滿感動，也期許未來有更多市民朋友加入行列，透過大家的觀察與紀錄，讓更多社區故事能夠一起入鏡桃園，留下精彩的影像作品，莊局長也提到，上任後推動「拍桃園」的計畫，位於中壢馬祖新村的光影一館，提供更長期的拍片輔導資源，凡是提案入選的團隊，由文化局提供4至7個月不等的拍片輔導，如果完成本次培訓的學員們，有了更進階的拍片構想，能夠提出申請，以實踐個人作品的夢想。當日出席的貴賓有文化局莊秀美局長、桃園社區影像紀錄營隊指導老師王源通導演、桃園市博愛特區文創商業發展協會張得均理事長、桃園果菜市場公司邱素芬董事長、桃園市社區大學李宗耀校長等貴賓出席活動，還有許多市民朋友前來觀影，對於學員的首次創作，好評不斷。

▲鼓勵民眾參予社區影像紀錄，桃園光影文化館將邀請更多市民朋友一起入鏡桃園，留下社區影像故事。

桃園主辦單位市府藝文設施管理中心表示，桃園光影文化館自從轉型為市民電影院之後，積極舉辦多項影視啟蒙教育活動，並於週末以及週三、週五晚上例行性的放映電影，豐富市民的人文生活，這次向文化部爭取經費進行社區影像紀錄營隊的培訓，讓更多市民朋友有機會說自己的故事，其中，《樓下的滴滴答答》描寫龍祥里社區在RCA工廠汙染案後，為社區環境保護與生態復育努力的故事，《守街的人》則是描述桃園最古老的廟宇景福宮後方博愛路繁榮興衰的故事，70年代那兒店家林立，有百貨公司、電影院、美食小吃，透過在此開店40多年的旗袍店老闆的回憶，訴說當年盛況。未來，館方將持續爭取經費辦理影像相關培訓活動，讓社區鄰里或熱衷地方影像紀錄的朋友，有機會實際參與拍攝，留下更多的好作品，《FOREVER YOUNG 不朽》關懷獨居老人，《青・農－青年返家務農的故事》訴說青年農民黃駿杰的勵志經歷，充分體現了市民電影院的精神，整個發表會在眾人依依不捨的氛圍之下，圓滿結束了。