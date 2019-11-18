桃園「懸日」下週連4天登場　警強力取締違停、行人任意穿越

▲桃園「懸日」下週連4天登場 警方強力取締違停、行人任意穿越。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央氣象局公布預測桃園市桃園區南平路 (中正路以西)，11月26日至29日(星期二至星期五)一連4天傍晚，在無雲遮下將可觀看到懸日美景，桃園警分局呼籲，民眾觀賞懸日美景請勿違規，警方將會加強該區域巡邏，強力取締違規停車、行人未依號誌任意穿越等行為。

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▲桃園區莊敬路今年1月的「懸日」。（圖／擷自臉書桃園人桃園事生活分享靠北討論區）

氣象局表示，預報期間，夕陽逐日約較前1日略晚2分鐘，運行到這段街道的中心，仰角亦較前1日稍低。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置的前後約10分鐘，均適合觀賞懸日景象。但氣象局也呼籲懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。當地網友則建議中悅帝寶對面那條單行道路也是很好的點，剛好太陽在中悅帝寶跟旁邊W1大樓的中間。

桃園警察分局有鑑於桃園區中正路與南平路口係交通要道，車流量極為龐大，為避免民眾追看懸日美景導致影響交通，屆時將指派員警加強該區域巡邏，強力取締違規停車、行人未依號誌任意穿越等行為，警方呼籲民眾在欣賞美景時，應注意自身安全，並避免違規以免受罰。

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