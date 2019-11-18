莊瑞雄陪蘇震清登記參選屏南立委　蘇震清：代表民進黨參選

▲立委蘇震清18日上午11時在由立委莊瑞雄和84歲國策顧問曾勳任陪同，到屏東縣選委會登記參選第2選區（屏南）立委 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

立委蘇震清18日上午11時在由立委莊瑞雄和84歲國策顧問曾勳任陪同，到屏東縣選委會登記參選第2選區（屏南）立委。蘇震清，他一路走來都是民進黨籍，他不管以什麼身分參選，大家都全面性知道他是民進黨的立委，這次也是代表民進黨參選。

▲▼蘇震清登記、莊瑞雄陪同（左）。

蘇震清表示，依照黨章規定，他用無黨籍參選，但他一路走來都是民進黨籍，擔任蘇嘉全國代助理起就是民進黨籍，也用民進黨名義當選3屆立委。任何人沒有政黨推薦書就要用無黨籍參選，但大家在認定上，都不會懷疑他是民進黨籍，百姓心中自然會有一把尺存在。

他說，由於選區調整，不管是以前的1、2、3選區或現在的1、2選區，所有選區都是重疊的，這次的選舉，他充滿著信心。

蘇震清表示，他在3屆立委任內的表現，大家可以感受得到，今後將與莊瑞雄立委在問政、服務、政策各方面攜手合作，為這塊土地及人民全力付出。在地方上，他們的服務範圍不只在屏南，還會擴大到整個屏東，發揮一加一大於二的效應。

蘇震清在臉書指出，選舉是一時的，鄉親每天在過的日子才是最重要的，他為鄉親的幸福生活南奔北走，是一年365天從不間斷的。

他說，投入第二選區立委選舉，不是轉移戰場，而是「擴大服務範圍」。他永遠是屏東人的戰士、守護台灣的戰將！他將全力以赴，繼續實現從政以來的信念，讓屏東贏、讓台灣贏！