挺台灣顧民主！　鍾佳濱登記參選屏東一選區立委

▲民進黨提名參選屏東縣第一選區立委鍾佳濱，18日在曾貴海醫師等人陪同，前往屏東縣選委會登記參選 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

競選連任的民進黨提名參選屏東縣第一選區立委鍾佳濱，18日在曾貴海醫師與律師、教授、退休教師、公務員和青年農民的陪同下，前往屏東縣選委會登記參選。

▲▼鍾佳濱登記參選一選區立委。





鍾佳濱說，今天就是要向4年前雇用他的人民頭家們報告，4年來他不僅是在立法院認真審查法案、審查預算，更為屏東建設、為台灣的民主體制來貢獻。

他說，4年前，他滿懷著對屏東建設的需求進入立法院，了解到立委的工作，不只是為了屏東縣民謀取幸福，也不僅是為了屏東爭取建設，更重要的是能創造出讓全體台灣國民都能受惠的法律體制與資源分配。

鍾佳濱指出，明年的大選不僅是一場讓台灣變得更好的選舉，更是要保護我們花了半世紀所建立的民主體制的選舉，因此需要縣民朋友繼續支持，讓4年來的工作與改革能夠延續，讓台灣的民主旗幟能繼續飄揚在這塊土地上。

在進入登記前，他們陪同鍾佳濱一起在選委會門口宣示「2020 台灣要贏」，並呼籲眾人一起「挺台灣 顧民主」，「挺小英、顧佳濱」，支持蔡英文總統、支持鍾佳濱連任。