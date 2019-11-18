葉壽山帶「金雞」登記屏北立委　不賄選+打造金雞母就業機會

▲屏東縣第一選區國民黨提名立委參選人葉壽山，18日，由一隻金雞玩偶象徵屏東金色希望的帶領下，和支持者前往縣選委會登記 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣第一選區國民黨提名立委參選人葉壽山，18日上午在二百餘位支持者手持小國旗，由一隻金雞玩偶象徵屏東金色希望的帶領下，高喊「一起向前行」、「明天一定好」的擁簇下，到縣選委會登記，場面熱絡。

▲▼支持者陪同葉壽山登記。

葉壽山表示，希望這是一場不抹黑、不惡意攻擊、不賄選的乾淨選舉，是一場只談法治、理念、願景認同的選舉，他有信心有能力為選民帶來新希望新生活，相信選民也一定能辨別是非真假，為自己和家人的未來，做出最明智最好的選擇。

▲▼葉壽山登記、致詞。

上午10時，葉壽山在前立委王進士、前客委會主委劉慶中，以及屏東市長林恊松、屏東市代表會主席蕭國亮、前縣議員陳明順、商界名人鄭大義及宋麗華等議員、代表、里長多人等陪同，由一隻金雞玩偶帶隊率領充滿活力的勇士，象徵葉壽山將為屏東帶來金色希望，以屏東體育產業大計畫，群聚各種運動休閒體育產業，結合屏東好山好水好人才，打造會生蛋的金雞母，創造20萬個就業機會。支持者一路手持小國旗，高喊「葉壽山是我們的靠山」、「尚讚市長就是最好立委」，揮舞一片旗海，相當熱鬧。

葉壽山表示，選戰不賄選、不抹黑、不惡意攻擊，是他從政初心不變的原則，而盡全力為更多人服務則是他的人生目標。他以過去屏東市長任內零負債政績，以推動健康城市和市民共創共享9座健康城市獎，以每次選舉補助款和市長任期屆滿後延長10個月任期的薪水，全數捐作人才培育獎學金並挹注公益團體。

在擔任高雄市政府社會局長任內對弱勢族群的關懷和熟悉社福的運作，做為他再次出發的底氣，希望提出來的「不讓政府亂花人民辛苦血汗錢」等15項政見，能夠獲得選民的認同。

他強調，他是屏東人，他和鄉親一樣，都希望屏東人都能過好日子，而不是站尾包衰；他是中華民國國民，他更希望中華民國經濟好，人人都能賺大錢。這個夢想能否實現，如何抉擇，掌握在每位選民手中神聖一票。