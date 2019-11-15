民進黨不分區名單底定　蘇嘉全：卓榮泰領導受到大家肯定

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨14日晚間通過2020不分區立委名單，由現任不分區立委吳玉琴排名第1、前行政院長游錫堃排名第7、原本欲參選區域立委的莊瑞雄則轉列不分區第10名。立法院長蘇嘉全15日上午受訪時表示，民進黨主席卓榮泰非常用心，名單出來以後社會也覺得非常肯定，「我覺得非常好」。

民進黨立委不分區名單於14日晚間8時多排定，名單由吳玉琴排名第1，游錫堃列入安全名單排名第7、原本欲參選屏東縣第二選區（萬丹、泰武﹑竹田、萬巒、潮州、新園、崁頂、南州、新埤、來義、東港、林邊、佳冬、枋寮、春日、枋山、獅子、牡丹、車城、滿州、恆春、琉球）的莊瑞雄改列不分區第10，至於原本排第1的原住民代表卑南族洪簡廷卉因有爭議而剔除。

蘇嘉全15日上午於立法院受訪時表示，卓榮泰非常用心，名單出來以後社會也覺得非常肯定，「我覺得非常好」。

至於最終未列入不分區名單，是否對此感到遺憾？蘇嘉全則說，總是需要有離開戰場的時候，所以自己覺得還好，且未來如果民進黨可以在國會過半，也一定能夠選出一位非常好的院長來領導立法院。

有關莊瑞雄改列入不分區，蘇嘉全僅表示「我覺得都很好」，社會對這份名單都還蠻可以接受的，表示卓榮泰的領導是受到大家的肯定。

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