鍾佳濱提香蕉保單缺失　農委會主委陳吉仲允修正

▲立委鍾佳濱針對試辦中的香蕉保險，無法確實彌補農民損失，要求改進，農委會主委陳吉仲允諾檢討並修正 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

立法院經濟委員會4日審查農委會所提「農產品生產及驗證管理法修正草案」，立委鍾佳濱肯定農委會近期為穩定農民收入所提出的修法及政策，但針對試辦中的香蕉保險，無法確實彌補農民損失，要求改進，農委會主委陳吉仲允諾檢討並修正明年推出的保單內容。

依農委會過去15年統計資料，農業天然災害現金救助金額約農業損失的1/4，農民需自行承擔75%災損。農委會近年推行農業保險，包括收入保障型、實損實賠型、氣象指數型等保單，保險商品包括香蕉、芒果、蓮霧等，降低農民因天災所產的損失及維持穩定收益。

鍾佳濱表示，農業天然災害現金救助，要該鄉鎮損失達20％才啟動救助機制，且目的為協助農民復耕，救助額度有限；但農業保險性質類似商業保險，由農民依風險、投保意願、風險承受力高低來決定是否投保，有保險才有理賠，能補足財損，是相當好的政策。

但他認為香蕉植株保險雙20制（該鄉鎮20%無收穫且個別農民損失面積達20%）中，無收穫面積的判定基礎連未投保的農地也計入，反稀釋受損面積占比，讓有投保的農民因未達20%門檻而無法申請理賠；且香蕉株倒伏因農民使用錏管做為香蕉固定柱，即便天災後未倒伏，但植株已受影響無法再結果，也該檢討。

因此，鍾佳濱要求農委會要檢討今年香蕉保險試辦情形，修正香蕉保險試辦規定及調整保單內容，否則明年再推出香蕉保單，農民可能不會買單。

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