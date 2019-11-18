完成台南立委參選登記　洪秀柱：拒絕西瓜芒果乾

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，11月18日與其他國民黨台南市立選選將一同完成立委參選人登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委參選人洪秀柱，11月18日與其他國民黨台南市立選選將一同完成立委參選人登記，洪秀柱說今天站在一起6位參選人，我們共同希望全力翻轉台南，讓台南走出「六都之末」的困境。

洪秀柱說，2016年人民給了民進黨機會，期待他們能帶領中華民國，走出國際困境，給國家一個生存發展機會！然而我們卻看到民進黨不斷刻意挑釁對岸，製造兩岸危機；我們看到他們自私自肥、把台灣吃乾抹淨；我們看到民進黨東廠林立，不斷打擊政敵；我們更看到了國家外交不力、內政不修、百業蕭條、經濟不振！如今選舉到了，民怨四起，民進黨拿不出好的政績，只好又回頭操作亡國感！

但所謂的亡國感只不過是民進黨愚民、騙選票的手腕！他們明明已經全面執政，他們心心念念的台獨理想，在完全執政下，連邊都不敢碰，還陪葬了中華民國的發展及經濟！2020，我們不要「芒果乾」，我們要「保濟丸」！保護台灣經濟、振興台灣的產業發展！

今天站在一起6位參選人，我們共同希望全力翻轉台南，讓台南走出「六都之末」的困境；我們希望加強建設，開創府城古都新願景；我們希望打破民進黨在台南長期政治壟斷，找回民主監督制衡機制；我們更期盼可以共同捍衛中華民國並維護憲法尊嚴。

洪秀柱從台北來到台南參選，除了為國民黨重整旗鼓、提振士氣、深耕基層，同時也要帶給台南鄉親一個改變的契機，讓台南不再作為民進黨的禁臠。民進黨也休想再派西瓜也能躺著選的心態，搪塞台南的鄉親。洪秀柱願意盡畢生之力、用過往的經驗及熱誠，讓府城重返榮景開創新局。衝破南關、柱守台灣，洪秀柱感謝台南鄉親的支持！請大家讓國民黨台南6席立委全壘打，拒絕西瓜芒果乾。