李武龍完成台南立委參選登記　戰鼓正式敲響

▲國民黨第二選區立委參選人李武龍，11月18日與國民黨台南市其他選區參選人，一起完成參選登記，宣告戰鼓正式敲響。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨第二選區立委參選人李武龍，11月18日與國民黨台南市其他選區參選人，一起完成參選登記，宣告戰鼓正式敲響，李武龍強調，投入這次的選戰，不打惡質的抹黑選戰，而是要以優質的政見爭取選民的支持，希望大家能認同，全力支持李武龍。



李武龍表示，「傾聽您的心聲」是他這次選戰的主軸，為了瞭解鄉親與地方的需求，4月初決定投入選戰以來，勤走基層，跑遍第二選區的13區、162里，聽到大家的心聲，最後轉化成具體的政見，並於登記參選時，列入競選政見，希望鄉親的心聲外界都知道。

李武龍說，這次參選的政見，包括爭取滿65歲長者免繳健保費、爭取設立官田葫蘆埤高鐵站、增加老人福利暨社團活動經費、農保死亡給付爭取30萬以上、農漁民產業保證收購價格及提高災害救助、彈性調整一例一休政策，增加勞工賺錢機會、全面重新檢討軍高教年薪問題。

另外針對鼓勵年輕人創業，李武龍認為政府的具體作為，應該要提高創業基金、降低貸款門檻、釋放閒置土地、廣設青年住宅、延長失業給付、加速輔導就業。

至於地方需要立即改善的項目，李武龍認為，包括麻豆的治水問題要解決，增建七股沿海堤防，釋放濕地管制，加速開發繁榮海岸觀光，山區水源保護區土地解編，都是要替地方爭取的建設，帶動地方的發展。