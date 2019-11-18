陳水扁同情吳敦義　「撈個不分區立委一點也不過分」

▲吳敦義因不分區名單挨轟，他抱著支持者落淚 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席吳敦義日前自排不分區立委第8位，引起黨內青壯派反彈後改成第10位，最後退居到第14名。對此，前總統陳水扁表示，吳敦義不敢做總統夢，「只撈個不分區立委，一點也不過分，他的處境蠻令人同情的」。

陳水扁在媒體框表示，國民黨主張「一個中國、終極統一」，提出不分區立委名單，引發一連串的爭議，包括外界質疑部分人選傾中親統的立場，並不令人感到意外，「特別黃復興黨部推薦的軍系立委，跟邱毅都是同一掛的」，只是邱毅公然鼓吹武統台灣，連藍營都看不下去，不得不退出，以減輕對大選的傷害」。

陳水扁認為，吳敦義帶兵打仗狂贏去年地方選舉，論功行賞和政治倫理，應該是代表國民黨參選總統的最佳人選，可能是沒有天命，加上各種民調墊底，逼使吳敦義不敢做總統夢，「只撈個不分區立委，一點也不過分，他的處境蠻令人同情的」。

不過，陳水扁也提到，「國民黨明明有不輸的朱立倫不提，卻為郭台銘、韓國瑜量身打造初選規則，導致目前的亂象，贏局賭到輸，吳主席當然要負最大責任」。

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