TVBS民調：副手公布支持度　「蔡賴配」45％、「韓張配」37％





▲蔡英文17日公布副手為賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前公布副手為國政顧問團總召張善政，而欲拚連任的總統蔡英文則在17日宣布副手人選，為之前與她一同參加初選的前行政院長賴清德。針對「韓張配」、「蔡賴配」以及親民黨總統候選人宋楚瑜和副手余湘的「宋余配」成形，有媒體民調顯示，「蔡賴配」拿下45％支持度，與「韓張配」差距8個百分點。

根據TVBS民調，在有投票意願的選民中，民進黨「蔡賴配」支持度為45％，國民黨「韓張配」為37％，「蔡賴配」目前領先「韓張配」8個百分點，而親民黨「宋余配」支持度為8％，僅10％選民未決定支持對象。

▲韓國瑜張善政赴中選會領表登記參選中華民國總統。（圖／記者湯興漢攝）

民調顯示，在政黨傾向方面，中間選民有52％支持「蔡賴配」，22％支持「韓張配」，6％支持「宋余配」，另外2成沒有表達意見。民進黨認同者高達94％支持「蔡賴配」，國民黨認同者88％支持「韓張配」，民眾黨認同者51％支持「蔡賴配」、24％支持「韓張配」、22％支持「宋余配」。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於108年11月13日至15日晚間18：30至22：30進行的調查，共接觸1,377位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為168位，拒訪率為12.2%，最後成功訪問有效樣本1,209位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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▼宋楚瑜、余湘赴中選會登記。（圖／記者湯興漢攝）