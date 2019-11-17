越拜越虛弱！家中神像「慘白臉」飄詭異眼神　法師一看牆面：不單純

▲香客家中成員的狀況越來越糟。（圖／抓鬼特攻隊授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名信眾生意觸礁，家中老小的身體狀況也不好，由於弟弟懷疑是家中神像出問題，所以他尋求宮廟協助；而法師當天一進神明廳，立刻察覺不對勁，並展開一連串法事，同時更告誡他，神明正對面的牆壁有問題，勢必要盡快處理。

「抓鬼特攻隊」是三清宮清華堂六甲神壇中，江鳳明法師所創立的團隊，日前他們收到香客的求助，表示家中老小身體長期不佳，工作生意上也處於不良的狀況，加上弟弟曾說過，「神像感覺怪怪的，越拜越不舒服，是不是已經沒有神靈在家中守護？」

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▲神像臉色慘白。（圖／抓鬼特攻隊授權引用）

經過詳細的調查確認之後，事實果真如弟弟所言，在江鳳明法師的指導下，他們新買三尊神像、重新開光入神，同時一併進行重新安爐及淨宅的法事。

當天，團隊抵達事主家後，一進神明廳赫然發現，「神像的臉怎麼如此慘白啊！而且眼神怎麼看就是有種奇怪的感覺」，於是江法師立刻拿出令旗，將神像內及周圍不友善的東西處理掉，接著馬上執行法事。

▲▼法師使用符咒淨化法器及法袍（上圖）；以硃砂開光安爐物品（下圖）。（圖／抓鬼特攻隊授權引用）

過程中，從開光安爐物品，以開光筆取白陽雞雞冠血，一直到分別為天上聖母、關聖帝君、中壇元帥，淨化入寶開光點眼，信眾及家中長輩無不大開眼界，而內行人看過照片後，也好心建議「神的正面牆壁處理一下。」

對此，抓鬼特攻隊回應，「法師也是這麼說的。已經有跟主家交代了，主家也說這面牆壁整理過好多次了，甚至打掉重用也是一樣，可見案情並不單純。」

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▼江法師進行一連串法事。（圖／抓鬼特攻隊授權引用）